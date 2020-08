Osvojila 748 tisuća kuna na Lotu: 'Igram uvijek iste brojeve i uplaćujem na istom kiosku'

<p>Uvijek isti brojevi – jedno je od pravila dobitnice koja je 8. kolovoza u igri Loto 7 osvojila dobitak 6+1 od gotovo 750.000 kuna, a danas ga je podigla i pri tom ispričala svoju priču: „Jako sam sretna zbog dobitka, no moram priznati kako sam još uvijek u nevjerici“, na samom početku izjavila je igračica koja je sretnu vijest o osvojenom iznosu podijelila samo sa bližnjima. </p><p>Dodaje kako isključivo igra Loto 7, uvijek uplaćuje na istom prodajnom mjestu i igra iste brojeve, a za ovaj dobitak saznala je gledajući TV izvlačenje: </p><p>„Kada odigram, uvijek gledam izvlačenja pa je tako bilo i ovoga puta. No, moram priznati kada sam vidjela dobitnu kombinaciju, bila sam u nevjerici i barem još deset puta sam provjerila brojeve“, rekla je kroz smijeh igračica.</p><p>Listić koji je donio dobitak od 748.335,74 kune odigran je na prodajnom mjestu INOVINA u Ivanićgradskoj u Zagrebu, a igračica je odigrala 10 kombinacija Lota 7 te dodatnu igru Joker. Kaže kako joj je ovo prvi veliki osvojeni dobitak, no nastavit će s igrom što poručuje i svim ostalim igračima. </p><p>„Zadovoljna sam i sretna, a s dobitkom planiram kupnju stana“, rekla nam je na kraju sretna dobitnica kojoj i ovim putem želimo puno sreće.</p><p>Ovo je već deseti osvojeni dobitak 6+1 u ovoj godini – 4 dobitka od 400.000 kuna otišla su u Šibenik, Split, Kastav i Zagreb, a dobici od 400.072,59 i 416.745,82 kuna razveselili su igrače iz Umaga i Viškova. </p><p>U Zagrebu se slavilo još tri puta – današnja sretna igračica koja je osvojila gotovo 750.00 kuna, veljača je donijela dobitak od 871.470,37 kuna, a u lipnju je igrač osvojio iznos od 1.674.291,90 kuna. Za sada, najveći ovogodišnji dobitak 6+1 osvojen je na internetu, a sretni igrač je u travnju osvojio iznos od 3.225.284, 27 kuna.</p>