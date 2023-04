Otac Anđele Bešlić: 'Nadam se da mi ubojica neće doći na oči. To bi bilo vrlo, vrlo nezgodno'

Najgore što roditelj može doživjeti u životu je pokopati vlastito dijete. A nama se upravo to dogodilo. Koliko god dana, mjeseci i godina prolazi, nije ništa lakše... Dapače... Jako nam je teško i bole nikako ne prolazi.

Drhtavim glasom govori nam Ivan Bešlić, otac Anđele Bešlić koju je ubio Ivan Bulj 2002. On je do sad iza rešetaka bio 21 od ukupno 22 godine zatvorske kazne, na koju ga je osudio Vrhovni sud, smanjivši za 5 godina kaznu Županijskog suda u Splitu.

Ubio ju je i tijelo bacio u jamu

Na slobodu bi trebao izaći 10. travnja 2024., no ako sud prihvati molbe njegove obitelji na slobodu bi mogao i ranije. Krajem siječnja ove godine je iz strogog zatvora u Glini premješten u kaznionicu poluotvorenog tipa u Turopolju.

Naime, te kobne 2002. Anđela je poslije koncerta u noćnim satima pješačila državnom cestom D-1. Prema presudi, Bulj je Anđelu oko 3 sata u noći na prevaran način ukrcao u vozilo govoreći joj da će je odvesti kući.

Unatoč njezinu protivljenju, skrenuo je s ceste i odvezao je na nepristupačan predio Vidovo kod Suhača s namjerom da je ubije što je i učinio udarajući je tupim predmetom. Nanio joj je više ozljeda po glavi i drugim vitalnim dijelovima tijela. Tijelo je odvukao preko žičane ograde i bacio u jamu i prekrio suhim granjem gdje je i pronađena mjesec dana kasnije.

Imala je samo 17 godina

Tužiteljstvo je u optužnici tvrdilo i kako je djevojku silovao, ali je za taj dio oslobođen krivnje jer nije bilo dokaza. Našao ga je slučajni slučajni prolaznik u kamenjaru u blizini njezine kuće. Tijelo je bilo u lošem stanju, djevojku su identificirali pomoću otiska prsta.

Rođake Ivana Bulja zvanog Ture i Pavla Bulja prvotno se teretilo da su u Renault 4 Ivana Bulja na prevaru uvukli nesretnu Anđelu, govoreći joj da će je odvesti kući. Tvrdilo se da su je svukli, silovali, a potom i ubili.

Njena odjeća nikad nije pronađena. Tijekom suđenja obojica optuženih su negirali da imaju ikakve veze s ubojstvom i silovanjem i da cijeli slučaj smatraju velikom namještaljkom.

U ponovljenom suđenju 2007., zbog nedostatka dokaza, rođaci Ivan i Pavle oslobođeni su optužbi za silovanje. Mnogi su optuživali policiju za površnu pretragu, a Anđelina obitelj na svoju je ruku bila organizirala privatnu istragu.

- Dan prije nego što se predao ja sam saznao da je on ubio moju kćer. No on je tad pobjegao na policiju i predao se. Tužno... Jako tužno... - govori nam Anđelin otac dok guta knedlu u grlu.

Kaže da život ide dalje, ali njemu je u glavi samo jedna stvar - kako je nije uspio spasiti.

'Dan prije nego se predao, saznao sam da mi je ubio kćer'

- Nema u ovoj zemlji pravde. Kad vam Vrhovni sud smanji kaznu unatoč svemu, to je jedna velika sramota. Razmišljam kako mi je samo utekao, pobjegao je - govori nam Ivan Bešlić i dodaje kako se s ubojicom svoje kćeri više nikad nije čuo.

- Nikad mi se nije javio nakon toga. Niti njegova obitelj koja se odselila, niti njegovi u Sinju. Otac mu je nedavno preminuo. Ali niti ne želim da mi se javi. Ja nemam što s njim razgovarati. Uništio mi je život - rekao je Bešlić.

Za puštanje na slobodu, kaže Bešlić, nikako nije dobra stvar.

'Ne želim ga vidjeti'

- To je vrlo nezgodna situacija. Vrlo nezgodna. Još ako se odluči vratiti u Sinj, to nikako neće biti dobro. Ne želim ga susresti i ne želim da mi se neće pojaviti na oči. To bi bila vrlo nezgodna situacija, nikad ne znate kako će čovjek reagirati - rekao je Bešlić.

Najteže je, kaže nakon svega, njegovoj supruzi.

- Majkama je još i teže. Često se uhvatimo kako zaplačemo. To je tako. Isplačemo se i idemo dalje. To vam je tako. Ali da prođe i puno više godina neće nam biti lakše. Najgore nam je u vrijeme godišnjice smrti. Odemo na groblje, a onda dolaze sva naša zajednička sjećanja. To bude najteže - u dahu nam govori Bešlić jedva suzdržavajući suze.

