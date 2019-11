Otac divljaka o snimci jurnjave: To su američki specijalni efekti

Nitko to ne zna, kako to mediji znaju? Ja još nisam ni bio kod njega, idem u utorak, ražestio se otac Adriana P. Izbacila ga je iz takta objava kazne njegovom sinu zbog divljanja splitskim ulicama.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, Adrian P., mladić iz Splita koji je zaprepastio javnost svojom divljom vožnjom motocikla, kažnjen je s 80 dana zatvora. Prekršajni sud u Splitu mu je za prolaske kroz crveno svjetlo odredio 30 dana zatvora, a za prekoračenje brzine u gradu još 50 dana, javlja Dalmatinski portal. Osim toga, Adrian će morati platiti i 14.000 kuna za ostale prekršaje, poput vožnje u suprotnom smjeru, pretjecanje u tunelu, pretjecanje kolone i slično. Sudac mu je izrekao i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima A kategorije u trajanju od 24 mjeseca, ali motocikl, Suzanu, kako ga odmilja naziva, nisu mu oduzeli.

"Montaža i specijalni efekti"

Otac mladića tvrdi da ne zna ništa ni o kakvoj presudi. Dodaje da mu sin nema ni odvjetnika.

- Nismo ga angažirali jer smatramo da je najpoštenije ono što sud odluči - kaže nam.

Bijesan je zbog tretmana medija prema njegovu sinu.

- Zar je to što moja djeca rade najvažnija vijest u Hrvatskoj? Gledajte, to je sve ništa, to nije ništa istinito. To je zafrkancija. Adrian i njegovi prijatelji imaju tu opremu za videomontaže, to su sve montirani videi, da ljudi više obraćaju pozornost. Ništa to nije realno, sve je montirano - ljuti se otac.

Pitamo ga što je onda sa snimkom divljanja po Splitu, na kojoj se jasno vidi brzinomjer i vrtoglave brzine koje je Adrian dosezao.

- Onoj jurnjavi su dodani brzina i specijalni efekti. Kažem vam, oni rade videospotove, bave se produkcijom i imaju specijalnu američku opremu za efekte. Recimo, ja sam sinoć gledao film u kojem su izvanzemaljci okupirali Zemlju. Zašto to niste objavili, da su nas okupirali izvanzemaljci? To je sve nerealno, ne možemo to uzeti kao dokazni materijal. Osim toga, ne možemo dokazati da je on vozio. Je li ga policija vidjela? Nije. Je li ga zaustavila? Nije - tvrdi ljutiti otac.

"Dovoljno je kažnjen"

- Postoji sud i to je jedino čemu se može vjerovati. A sve ovo što se objavljuje utječe na omladinu. Sramotite njega i njegovu obitelj. Dovoljno je kažnjen što leži u zatvoru za prometni prekršaj. Ispod članaka u komentarima je sve puno prijetnji i govora mržnje. Zabrinuti smo za njega koji leži sam u zatvoru, bez da mu itko može doći u posjet. Ne može nikoga zvati ni na telefon, zabranjeno mu je. Jako je nekorektno od medija da prenose sudske informacije bez da je presuda uručena - govori nam Adrianov otac.

Današnja retorika zvuči drukčije od onoga što nam je kazivao prije nekoliko dana. Tada nam se požalio kako je sinu morao lancima vezati motocikl i kako se stopostotno slaže sa sudskom odlukom o pritvoru.

- Nećemo ga ni tješiti, mora sam u svojoj glavi sve skužiti. Ne može sad doći doma i misliti da je sve OK. Tek je ušao, neka ga tamo i neka leži te razmišlja bez telefona, cure, roditelja... Neka razmišlja kako će se ponašati kad izađe. Kao odrasla osoba ili kao dijete - govorio nam je otac ranije.

Tema: Hrvatska