Otac ih je godinama zlostavljao, pa su ga probole 35 puta: Sad sestrama prijeti strašna kazna

Danas počinje suđenje ruskim sestrama Hačaturjan koje su optužene za ubojstvo oca zlostavljača. Prijeti im čak 20 godina zatvora. Oca su napale čekićem, nožem i istim suzavcem

<p>Tijelo <strong>Mihaila Hačaturjana</strong> 2018. je pronađeno na stepenicama zgrade u jednom od moskovskih stambenih kompleksa. </p><p>Imao je desetke ubodnih rana na prsima i vratu. </p><p>Nekoliko sati prije smrti vratio se iz psihijatrijske bolnice. Odmah se počeo derati na svoje kćeri zbog neurednog stana te ih pošpricao suzavcem. Njegova najstarija kći Krestina, koja ima astmu, pala je u nesvijest, piše <a href="https://edition.cnn.com/2020/07/30/europe/khachaturyan-sisters-trial-russia-intl/index.html" target="_blank"><strong>CNN.</strong></a></p><p>Te večeri su tri sestre Hačaturjan - <strong>Krestina (19), Angelina (18) i Marija (17)</strong> - odlučile ubiti svoga oca. Napale su ga čekićem, nožem i istim suzavcem koji je on upotrijebio na njima. </p><h2>Trpjele seksualno, fizičko i emocionalno zlostavljanje</h2><p>Transkripti ispitivanja, čija je autentičnost potvrđena CNN-u pokazali su kako su se pokušale samoozlijediti kako bi izgledalo kao da ih je napao. Nakon toga su pozvale policiju i hitnu pomoć. </p><p>Već sutradan su uhićene i priznale su ubojstvo. Odvjetnici i tužiteljstvo navode da su tada otkrile kako su od svog oca godinama trpjele seksualno, fizičko i emocionalno zlostavljanje.</p><p>Prošlog ljeta optužene za ubojstvo a to je izazvalo bijes ruskih aktivista. Njihov slučaj postao je simbol borbe za zakon o zaštiti žrtava obiteljskog nasilja nakon što ga je ruski parlament ukinuo 2016. godine. </p><p>Starijim sestrama Krestini i Angelini, sudit će se zajedno. Mariji, koja je u vrijeme ubojstva bila maloljetnica, sudit će se posebno. </p><p>Sestre bi mogle dobiti ogromnu kaznu - do 20 godina zatvora.</p><p>Stručnjaci za nasilje u obitelji kažu da je u nedostatku odgovarajućih zaštitnih mehanizama u provedbi zakona sestrama jedini izbor bio braniti se ili umrijeti od očeve ruke.</p><h2>Život je sestrama bio neprekidan pakao</h2><p>Sudeći po prepiskama preuzetima s očevog mobitela, Mihail Hačaturjan prijetio je da će ih seksualno zlostavljati te ubiti njih i njihovu majku. "Pretući ću te zbog svega, ubit ću te. Vi ste prostitutke i umrijet ćete kao prostitutke", stoji u jednoj od poruka iz travnja 2018. </p><p>Transkripti su također stvorili zastrašujuću sliku mentalnog, fizičkog i seksualnog zlostavljanja. </p><p> - Mislimo da nisu imale drugog izbora. Otac je dovodio djevojke u očaj, njihov život je bio neprekidan pakao. Ne može ih se usporediti sa zdravim, mirnim i uravnoteženim ljudima, razvile su ozbiljne mentalne bolesti, uključujući PTSP. To su potvrdila sva ispitivanja - rekao je jedan od odvjetnika.</p><p>Od prošloga ljeta aktivisti su organizirali desetke prosvjeda u znak podrške sestrama u okviru kampanje "Nisam htjela umrijeti", pozivajući vlasti da taj slučaj preusmjere oko samoobrane sestara. </p><p>Brojne slavne osobe iskazale su podršku prosvjedu. Istraživanje iz 2019. godine koje je proveo neovisni anketni centar Levada pokazalo je da je 47 posto ruskih žena i 33 posto muškaraca smatralo kako je ubojstvo opravdano.</p><p>Istraživanje kompanije Media Zona iz 2019. godine pokazalo je da se gotovo 80 posto ruskih žena koje su zatvorene zbog ubojstva u razdoblju od 2016. do 2018. pokušalo zaštititi od zlostavljača. </p><p> </p>