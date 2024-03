Otac iz Trogira pritvoren zbog napada na nastavnika: 'Nećemo moći izbjeći zaštitare u školama'

Ovo je samo dio degradiranja učitelja koje se događa već desetljećima. Roditelji nas gledaju kroz nišan, kao neprijatelje, i najčešće ne preispituju ono što im dijete kaže. Mislim da u budućnosti nećemo izbjeći zaštitare na vratima. Roditelji u školu ulaze kao u svoju kuću, dolaze da bi vršili pritisak, kaže nam Sebastian Troskot, šef sindikata Preporod za splitsko područje, nakon incidenta u OŠ Majstora Radovana u Trogiru.

Tamo je u srijedu ujutro ušetao bijesni otac (48) kako bi se obračunao s učiteljem jer je njegovoj kćeri oduzeo mobitel. Nasrnuo je na učitelja pred šokiranim učenicima sedmog razreda. Uhićen je, a nakon kriminalističke obrade predan je pritvorskom nadzorniku s kaznenom prijavom. Tereti ga se da je uporabom sile spriječio djelatnika u obavljanju službenih radnji, ometao odvijanje nastave i provedbu kućnog reda. Prema Kaznenom zakonu, mogao bi dobiti od šest mjeseci do pet godina zatvora, odnosno do osam ako je službenoj osobi nanesena tjelesna ozljeda.

Nastavnici su službene osobe

Ovo je prvi slučaj pritvaranja roditelja zbog napada na nastavnika otkad su i nastavnici dobili status službene osobe prema inicijativi Sindikata hrvatskih učitelja (SHU). Zatražili su to zbog napada koji su prethodili, kaže Ana Hinić, voditeljica područnog ureda SHU u Splitu. Bilježi se tu svašta, od brojnih prijava zbog bizarnih razloga do prijetnji i fizičkih nasrtaja roditelja poput ovog u Trogiru.

Sindikalci smatraju i da je loše to što svaka škola sama određuje pravila oko korištenja mobitela.

- Ona trebaju biti donesena na razini države. Ovako je to neozbiljno i učenici to vide. Svjesni su da je u svakoj školi drukčije, a možda i kod svakog učitelja. Jasno je da se ne može zabraniti da ih nose u školu, svakom roditelju je važno da može doći do svog djeteta, ali trebaju postojati jasne odrednice kad ih smiju koristiti - kaže nam Troskot.

Ana Hinić nije za zabrane nego za suradnju djelatnika škole i roditelja.

- Škole samostalno rješavaju problematiku mobitela, a ta problematika već dugo traje. Moraju postojati jasnija pravila za korištenje tehnologije u školama. Nije problem mobitel kao takav nego njegova zloupotreba - kaže nam Hinić naglašavajući kako ipak ne treba donositi rješenja dok su svi uznemireni.

'Neka škole same odluče'

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja i dalje zauzimaju stav da mobiteli u školama nisu problem koji bi se trebao rješavati donošenjem propisa na nacionalnoj razini.

- Škole moraju biti mjesto nulte tolerancije na nasilje i apeliramo na odgovorno ponašanje svakog pojedinca u sustavu. O korištenju mobitela u školi odlučuje škola samostalno te njihovu uporabu propisuje u Kućnom redu škole. Postoji veliki broj škola koje su ograničile upotrebu mobilnih telefona te ne postoji nikakva prepreka da i ostale škole u dogovoru s roditeljima ne donesu takvu odluku, pogotovo jer djelatnici škola imaju tri člana u školskom odboru - poručuju iz ministarstva.

No stvari nisu tako jednostavne. Istina je, brojne škole donijele su odredbe da se mobiteli ne smiju koristiti na nastavi, čak ni pod odmorom na hodniku, no najčešće se radi o tek uopćenim pravilima koja se primjenjuju ovisno o situaciji. Pa tako neki nastavnici zaista oduzimaju mobitele koje ne vraćaju nakon sata, neki ih koriste u nastavi, dio ih ne želi imati problem s učenikom i roditeljem. A sve to neće dovesti do poboljšanja glavnog problema s mobitelima - definitivno su smetnja u nastavi i njihova pretjerana uporaba jako je loša za djecu.