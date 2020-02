Otac je sinu donirao bubreg: 'Drugi put mi je darovao život'

Bratislav Milošević (56) iz sela Grabovo u Srbiji svom je sinu Goranu (31) darovao bubreg.

Goran je zbog teške bolesti ovog vitalnog organa bio prinuđen ići na dijalizu čak četiri puta dnevno.

Kirurška intervencija obavljena je u niškoj Klinici za kardiokirurgiju, a operaciji je prisustvovalo čak 40 doktora i medicinskih sestara.

Operacija je protekla uspješno, pa će Goran normalno nastaviti život i nadoknaditi sve ono što mu je bilo uskraćeno posljednjih godinu dana otkako su mu otkazali bubrezi - prenosi Telegraf.rs

Kaže da žali za vremenom koje mu je oduzeto, jer je na svakih šest sati morao na hemodijalizu.

Novu šansu za život koju mu je pružio otac iskoristiti će na najbolji način.

- Bilo mi je jako teško, nisam mogao ništa raditi, život mi je stao. Više sam bio u bolnici nego kod kuće, prestao sam raditi i praviti planove za budućnost. Kada mi je otac kazao što je planirao napraviti, prvo sam pomislio "Što ako mu se nešto desi?" Međutim, on je čvrsto odlučio da mi da bubreg i evo, na sreću, zahvaljujući liječnicima, dobro smo i on i ja - rekao je Goran.

"Više sam se radovao operaciji nego njegovom rođenju"

Opisujući osjećaje koji su ga obuzeli kada se operacija završila, otac Bratislav kaže da se više obradovao nego kada mu se sin rodio.

- Nisam mogao dozvoliti da se on muči sa svojih 30 godina, a ja da živim normalno sa 56. Osjećao sam se strašno gledajući ga kako mu život prolazi na dijalizi. Odlučio sam mu pomoći kako sam jedino mogao, svojim bubregom... Posrećilo se, sve je prošlo u najboljem redu, liječnici kažu da je to idealna transplantacija. Sada sam najsretniji otac jer je moj sin dobio drugi život. Hvala svima koji su prisustvovali u operaciji, što su mu to omogućili - ispričao je iz bolničke postelje Goranov otac.

Planovi za budućnost: Zanat i obitelj

- Čim stanem na noge, vraćam se soboslikarstvu, to mi je zanat, a onda redom. Zasnovat ću obitelj i biti uvijek uz svoga oca jer mi je po drugi put darovao život – priča Goran.

Baš kao i sin, tako i Bratislav želi da mu se nasljednik što prije vrati normalnim aktivnostima koje je morao ostaviti po strani tijekom borbe s bolešću. Potajno se nada da će doživjeti unučiće i od sina.

- Sada će i on moći sve što njegovi vršnjaci. Želja mi je da ga oženim. Od kćerki imam unuke, pa bih volio da i on dobije potomstvo - naveo je ponosni i hrabri otac.

Dragan Milić, direktor Klinike za kardiokirurgiju objašnjava da je operacija bila izazovna jer je bubreg koji je transplantiran bio netipičan.

- Bubreg je organ koji po pravilu ima jednu arteriju i jednu venu. Međutim, bubreg koji smo transplantirali imao je po dvije krvne žile, pa je zato operativni zahvat bio kompliciraniji. Sudjelovalo je četrdesetak ljudi jer se transplantabilni zahvat obavlja u dvije operacijske sale. U jednoj urološki tim radi eksplantaciju (vađenje) bubrega, a u drugoj vaskularni kirurzi rade transplantaciju - opisuje zahvat Milić.

Dodaje, da je veoma ponosan što je od 2014. godine otkako je Klinika za kardiokirurgiju otvorena, obavljeno 40 transplantacija bubrega.

- Najčešće su srodničke transplantacije, ali imali smo jedan slučaj gdje je muž dao ženi bubreg jer su bili kompatibilni – kazao je Milić.