Ivan Posavec, otac uhićenog Matije Posaveca šokiran je jutrošnjim uhićenjem sina

- Da je negdje navodno, da je u pitanju 10 tisuća kuna, da je to netko snimio, ne znam da je...nemam, nemam pojma

Kad ste se zadnji put s njim vidjeli i čuli?

- Pa tu sad, ujutro. Tu je bio pretres. Ja sam samo pozdravio. On je rekao 'Ništa tata, ne brini'. Fakat mi je, mislim da on, a pogotovo ni ja, nismo to zavrijedili i ako je u to umiješana politika onda mi je žao što sam bio i u ratu zbog takve politike

da neki ljudi uživaju puno toga, puno griješe, a onda da nekoga nađu i da je žrtveno janje - kazao je Ivan Posavec.

'Ljudi znaju što je on, koliko se dao'

- Meni samo jedno nije jasno, ako će se dokazati da to nije vrijedno ni spomena, mislim da će tek onda on pobijediti, ne s ovakvom prednošću, nego još većom. Ljudi znaju što je on, koliko se dao, on nikad nije imao vremena, sve za politiku.

Toliko sam potresen da sam izgubio svaku volju za napredak. Toliko sam stvarao, četiri stanice centra za tehnički ja sam izgradio, bio sam jači od centra za vozila koji danas ima sto stanica, a ja imam u jednoj 38. Što vam to govori, da sam pošteno radio svoj posao. I sad na kraju, njega sam tako usmjeravao, vjerovao sam u njega, ruku u vatru bi stavio da to ne može tako biti - rekao nam je otac Matije Posavca.

- Ni u snu ne bi mogao sanjati ovo. Cijeli život se pošteno borim, njega sam upozoravao, znao sam da je politika prljavi posao, rekao sam kad ti god što treba, reci mi, uvijek je bilo tako. Sad ovo nije mi jasno. Je li to neka igra, namještaljka, mislim da je, kako je do toga došlo, nije mi jasno. On je predobar i pošten. Da sam znao da će se to dogoditi nakon 12 godina njegove politike...Nisam mu branio da uđe, mogao mi je ostat u firmi.. - ispričao je danas novinarima Ivan Posavec.