Otac monstrum: Silovao kćer i traži da opet žive u istoj kući

Taj je čovjek toliko zla nanio meni i kćeri, a već godinama uporno pokušava sudski dobiti rješenje da opet dođe živjeti kod nas. Ja to ne mogu dopustiti. Ako sud odluči da on ima pravo živjeti kod nas, ja ću zapaliti i kuću i nas dvije u njoj.

Kroz suze nam to govori ogorčena majka iz istočnog dijela Hrvatske. Ona živi s odraslom kćerkom koju je otac silovao, zbog čega je osuđen na zatvorsku kaznu. Nakon izlaska iz zatvora podigao je niz tužbi protiv majke ne bi li se upisao kao suvlasnik na njenu kuću i tako ostvario pravo da ponovno živi pod istim krovom s kćeri koju je silovao.

- On trenutačno živi u našoj blizini, valjda kao podstanar. I dalje nas ne pušta na miru. Kad god prolazi mjestom, dođe pred našu kapiju i provocira. Odnosio je stvari iz garaže, pokušao nasilno ući u kuću. Kapiju sam omotala bodljikavom žicom i lancima, koje zaključavam lokotom, isto tako ulazna vrata, jer kći ga se panično boji. Kakav je to život, tko mi može pomoći. S tim čovjekom imam sina i kćer. Kćer se rodila s Downovim sindromom. Silnim trudom liječnici i ja uspjeli smo u tome da donekle može funkcionirati u životu, ali ne samostalno. Cijeli život ovisi isključivo o meni jer je moj bivši suprug vodio život bećara. Nije ga bilo briga za obitelj i djecu, uvijek je muljao i varao, stalno izlazio. Bio je i nasilnik, tukao me. Zbog svega sam i ja oboljela na kičmu, pa sam povremeno odlazila u toplice na liječenje - priča nam žena.

Tako je, svjedoči, bilo i 2005. godine, kad je trebala na liječenje toplice. Rekao joj je da je neće voziti.

- Natjerao me da idem u toplice u susjednu državu. Čak mi je tamo sve i dogovorio i platio. Nisam htjela ići jer mi je to sve bilo čudno, a i nikad se prije nisam odvojila od kćeri ni na nekoliko dana. Tad sam trebala biti u toplicama deset dana. No na katu naše kuće tad su živjeli sin i snaha, pa sam znala da će se oni brinuti o kćeri. Svaki dan sam zvala da vidim je li sve u redu. Došavši kući, primijetila sam da moje dijete nije dobro. Imala je modrice po licu, bila je sva izobličena. Stalno je šutjela, sakrivala se od mene u kupaonici - prisjeća se najgorih dana svog života.

'Samo da mama ne sazna'

A onda je otkrila što se uistinu dogodilo njenoj bolesnoj kćeri.

- Pošla sam za njom u kupaonicu i vidjela je kako sjedi na WC školjki, lomi ruke i neprestano govori: ‘Samo da mama ne sazna, samo da ne sazna’. Znala sam da se nešto vrlo loše dogodilo. Pitala sam je što to ne smijem saznati i na kraju mi je priznala. Te iste noći kad sam otišla, otac joj je došao u krevet, dirao ju je po tijelu, pokušao je imati seksualni odnos, ali nije uspio, pa je sve napravio rukom. Ona mu se otimala, gurala ga, plakala, ali on ju je udario, prijetio joj. Kasnije je to ponovio, i to prije nego što će doći po mene u lječilište. Zaprijetio joj je šakom da mi to ni slučajno ne smije reći - govori majka, koja je sve to kasnije ispričala policiji i ponovila na sudu. Njezin iskaz također je potvrdila kćer. Mnogi sudski vještaci koji su je vještačili tijekom sudskog postupka, njezino su svjedočenje proglasili vjerodostojnim. Obrazložili su da djevojka nije bila u stanju nešto takvo izmisliti. Da joj je kći doista silovana, majka je otkrila na ginekološkom pregledu. - Tek kad je počelo suđenje i kad je kćer svjedočila videovezom, rekla je da joj je to prvi put napravio dok je još išla u školu. Naravno, on se branio da to ništa nije istina, da sam ja dijete nagovorila da to govori, da sam ljubomorna. Bio je ljut što se to sve otkrilo - priča dalje mama dodajući kako je on jedno vrijeme bio u pritvoru. Onda je dobio zabranu prilaska kući i kćeri pa je otišao živjeti kod rodbine. Suđenje mu je počelo tek nakon nekoliko godina. Na kaznu zatvora od tri i pol godine osuđen je 2010. i tad mu je, iz nekog razloga, ukinuta zabrana prilaska.

Pisao je kćeri iz zatvora

- Došao je ponovno živjeti kod nas u kuću! Sin se od sramote zbog svega odselio od nas i muž se uselio na kat. Dvije godine živio je s nama i kći i ja smo trpjele njegov teror. Kćer ga se bojala toliko da je stalno plakala, imala noćne more, zaključavala se u sobu, a mene je maltretirao na razne načine. Odjednom je nestao. Otišao je na odsluženje kazne. Jednog dana na kućnu adresu stiglo je od njega pismo za kćer. Napisao je kako će uskoro izaći iz zatvora, kako mu je ukinuta zabrana prilaska te opet može doći k nama. Napisao joj je i da je jako voli i jedva čeka da je vidi. Prošla me jeza, užasnula sam se - svjedoči očajna majka. Baš u tom razdoblju počela je njezina druga borba s pravosuđem.

- Na početku braka on i ja živjeli smo u kući koju su mi darovali roditelji. Bila je to kuća s velikim imanjem i bila je moja.

Dok sam se ja borila za zdravlje bolesnog djeteta, krajem ‘70-ih, on je bez mog znanja prodao kuću i imanje te rekao da ćemo graditi drugu kuću. Otac mi je dao zemljište i za to te smo kuću sagradili ‘80-ih godina. Kako je to bio novac od moje kuće i zemljište koje mi je moj otac darovao, opet sam ja bila vlasnica. Kad su počela ta suđenja, otkrila sam da je on, u nekom trenutku našeg života, sastavio darovni ugovor, krivotvorio moj potpis i upisao se na pola moje kuće bez mojeg znanja. Kad je otišao u zatvor, pokrenula sam zahtjev za razvod braka i poništenje tog darovnog ugovora. Sve sam to i dobila - prisjeća se žena. Međutim, od kada je 2012. izašao iz zatvora, opet je tražio da dođe k njima živjeti.

- Sud mu je čak to i odobrio, ali ja sam se žalila. Tu počinje daljnje mukotrpno natezanje sa sudovima. Naime, on je podigao niz tužbi, žalbi, prigovora i čega sve ne kako bi ostvario pravo na upis na dio moje kuće i tako se doselio k nama. Godinama se povlačimo po sudovima. Jedan je sudac čak i presudio da on ima pravo upisa na moju nekretninue. Sad u veljači opet počinje suđenje i ja sam već ogorčena, na rubu snaga. Kako je moguće da sud može odlučiti da se silovatelj vraća žrtvi, da žive pod istim krovom on i bolesna kći koju je već silovao i koju i dalje može napastovat. Ni pod koju cijenu neću to dopustiti. Što je najgore, presuđeno mu je i da mora kćeri isplatiti 200.000 kuna odštete za silovanje. Iako ima mirovinu, to plaća tek 300 kuna mjesečno, a od mene sudski traži da mu plaćam 1000 kuna stanarine - ogorčena je majka silovane djevojke.