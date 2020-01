U Zagrebu napravio sobu za silovanje i namamio Slovakinju

Četiri i pol sata trajala je tortura, prije nego što ga je uspjela nagovoriti da izađu u restoran. Tamo je od jedne liječnice zatražila pomoć.

Britanac (49) nepravomoćno je na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen na dvije godine zatvora zbog silovanja. Sve se odvijalo sredinom srpnja prošle godine u unajmljenom stanu na području Zagreba. Svoju žrtvu upoznao je putem interneta preko agencije za upoznavanja. Nakon što su stupili u kontakt, nagovorio ju je da dođe u Zagreb u stan koji je unajmio dan ranije.

Prije njezina dolaska u stanu je postavio kamere, a na policama na vidljivome mjestu ostavio kožno remenje, kabele, lokote i metalne hvataljke, za koje je žrtva rekla da su izgledale kao kirurška kliješta.

Nakon što je po dogovoru doputovala u Zagreb, odveo ju je u stan u kojemu je pripremio razna sredstva za vezivanje.

Kad ih je žrtva primijetila i uplašila se te ga pitala što će mu to, rekao joj je da ga neke djevojke ne slušaju pa ih mora vezati.

Zaprijetio joj je da je neće dva dana pustiti iz stana ako ne bude poslušna. Dao joj je i dva papira s uputama za koje joj je rekao da su pravila ponašanja kojih se mora pridržavati.

Navodno je već napustio zemlju

Vidjevši da misli ozbiljno, uhvatila ju je panika te ga je počela moliti da je pusti. On ju je čvrsto uhvatio za podlakticu i zaključao vrata kako ne bi mogla izaći. Uzalud je plakala i preklinjala, nije se smilovao. Naredio joj je da se smiri i tražio da imaju spolni odnos. Unatoč protivljenju i plakanju, dirao ju je po genitalijama i gurao prste u njezinu vaginu.

U kaznu će mu se uračunati i oko mjesec dana koliko je proveo u istražnom zatvoru nakon uhićenja. Iako su ga uredno pozvali, optuženik se nije pojavio na izricanju presude. Navodno je već napustio zemlju.

Prema presudi na koju stranke imaju pravo žalbe, mora platiti i sudske troškove u iznosu od ukupno 21.058 kuna. U to su uračunati troškovi vještačenja, zastupanje branitelja po službenoj dužnosti, sudski paušal i troškovi tumača, koji su prevodili iskaze svjedoka.

- U postupku nije bilo sporno da su se optuženi i žrtva dogovorili putem internetske agencije za upoznavanje te dogovorili njezin dolazak u Zagreb, gdje ju je dočekao optuženi. On nije osporavao ni da je postavio videokameru u spavaću sobu, no tvrdio je da su svi ovi predmeti, za koje žrtva kaže da su bili na polici, zapravo služili za vezivanje prtljage i da oni nisu bili izloženi, nego da ih je žrtva pronašla prekapajući po njegovim stvarima - rekla je sutkinja.

Inače, Britanac je, prilikom ispitivanja u policiji, rekao da se djevojci odmah po dolasku neke stvari nisu svidjele. Svi ti predmeti su doista i pronađeni u stanu, o čemu svjedoči fotodokumentacija u spisu, kao i iskaz samog najmodavca.

- Nije bilo sporno ni da joj je optuženik odmah prilikom dolaska dao dva papira s pravilima ponašanja, no on i žrtva nisu se slagali oko sadržaja tih pravila - dodala je sutkinja.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Sat vremena žrtva mu je govorila da želi izaći iz stana i da ne želi odnos s njim. Nakon nekog vremena shvatila je da nema smisla opirati se jer je ionako fizički znatno snažniji od nje te je, kako je svjedočila, “odlučila igrati njegovu igru”.

Na snimci kleči, plače i govori: Zašto, zašto?

Osim “spravica za vezivanje i mučenje”, istražitelji su u stanu pronašli i videokasetu, koju su pregledavali na sudu. Iz snimke, koja traje više od 50 minuta i koja je zabilježila samo dio događanja u stanu, moglo se vidjeti da žrtva, i kad pristaje doći do sobe, pritom plače i kleči te govori: “Zašto? Zašto?”.

Britanac je poricao djelo i tvrdio da ni ginekološki nalaz ni biološko vještačenje ne potvrđuju da je bilo silovanja.

Iako se na snimci ne vidi sam čin silovanja, sud je povjerovao žrtvi jer je bila odlučna, sigurna i konzistentna u svojem iskazu.

Nakon što je smislila kako će pobjeći te kontaktirati policiju i veleposlanstvo, stan je napustila samo s najnužnijim stvarima, bez novca, samo s dokumentima koji joj trebaju za identifikaciju. Čim je uspjela doći do restorana, našla je toalet i srela liječnicu kojoj se obratila za pomoć. Ta je svjedokinja na sudu ispričala da je žrtva bila proširenih zjenica i u velikom stresu zbog svega što je proživjela.

Čim se ona udaljila, Britanac je napustio restoran vjerojatno shvativši da ga je prijavila.

Foto: Dreamstime Obrazlažući visinu kazne sutkinja je objasnila da je u vrijeme silovanja kazna za to djelo bila od jedne do deset godina, dok je danas ona stroža. No sud je dužan primijeniti zakon koji je blaži za okrivljenika. Olakotno mu je bilo što nije ranije osuđivan, kako u Hrvatskoj, tako ni u Ujedinjenom Kraljevstvu.

- S obzirom na njegovu dob, ovaj događaj može se smatrati ekscesom u njegovu uobičajenom ponašanju. S druge strane, stupanj kriminalne volje izrazito je velik jer je u namjeri da počini djelo primijenio i silu i prijetnju. U stanu su proveli četiri i pol sata te je žrtva izričito izrazila svoje protivljenje, plakala je, vrištala i molila da je pusti - pojasnila je.