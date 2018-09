Otac nestale Maddie McCann: 'Jedva čekam da ju zagrlim...'

Garry McCann, otac djevojčice Maddie koja je nestala 2007. godine, uvjeren je da je njegova kći još uvijek živa.

- Jedva čekam da je pronađemo da je mogu ponovno zagrliti - izjavio je kroz suze u intervjuu za BBC 4 Radio. U emotivnom razgovoru za britansku radio postaju, otac je otkrio da i dalje proživljava noćne more o svojoj maloj djevojčici kojoj su bile samo tri godine kada je nestala.

McCann je dodao da je riječ tek o osjećaju i instinktivnoj reakciji zbog kojih vjeruje da će ponovno vidjeti svoju kći.

- Želim je samo primiti, zagrliti i plakati... Puno plakati - izjavio je.

- Nisam iz glave mogao otjerati crne misli. Osjećali smo krivnju, odgovornost jer smo dopustili da netko ukrade našu kćer... Iznevjerili smo je. Bio sam siguran da je oteta - prisjeća se McCann.

Maddie McCann je nestala 3. svibnja 2007. godine u resortu u Portugalu gdje je bila na odmoru sa svojom obitelji. Istraga nije davala nikakve konkretne rezultate, a o nestanku djevojčice pojavile su se različite teorije, od toga da je tijelo djevojčice završilo na dnu bunara do spekulacije da su trogodišnjakinju ubili njezini roditelji.

Istražitelji Scotland Yarda nekoliko su puta tajno odlazili u Portugal, a istraga je do sada stajala gotovo 12 milijuna funti. Intervju je emitiran dan prije nego što Scotland Yard ostaje bez daljnjih sredstava za nastavak potrage. Policija je od države zatražila još novca za financiranje istrage, no njihov zahtjev još uvijek nije odobren.

