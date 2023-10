Otac nestalog mladića iz mjesta blizu Đakova: 'Zadnje se javio majci, ne znamo gdje je...'

Gabriel Tatić Matijević (19) nestao je u četvrtak kod mjesta Poganovci nedaleko od Đakova. Zadnju poruku poslao je majci dok je spavala. Ona je u to vrijeme bila u Austriji gdje radi, a mobitel, koji inače uvijek ima uz sebe ostavila je u svojoj sobi.

Za mladićem traga 40-ak dobrovoljaca, uz policiju vatrogasce i HGSS. Gabriel Tatić Matijević visok je 185 centimetara, a u četvrtak kada je nestao, otišao je u automobilu crvene boje marke Peugeot 206.

- Zadnja saznanja su mi da mi je supruga javila da se javio na mobitel u pet ujutro, a zadnji put smo se ja i on čuli u ponedjeljak jer je trebao doći kod mene na posao u Njemačku u utorak, imao je već kupljenu avionsku kartu, tako da evo sad smo tu gdje jesmo - rekao je Marijan Matijević, otac nestalog Gabriela, za Novu TV. On apelira i moli sve koji bi mogli imati informacije koje bi mogle pomoći u njegovom pronalasku da ih dojave policiji.

- Zadnje saznanje je bilo da je krenuo prema Đakovu, i to je sve što znamo, što smo dobili preko društvenih mreža, porukom. Ja stvarno ne znam gdje je on trenutno, ja bi to najviše volio znati i volio bih apelirati na mlade da ne rade ovakve stvari roditeljima, da se čuvaju i da se paze, i molio bih sve ljude u Slavoniji i u Zagrebu da se osvrnu, da pogledaju oko sebe možda sjedi do njih Gabrijel - poručio je.