Otac poginule neutješan: 'Rekli su nam da će ruta biti sigurna'

Britanska policija istražuje smrt 39 ljudi koji su ovaj tjedan pronađeni mrtvi u kamionu nedaleko Londona, a dosad je uhićeno četvero ljudi koji su nekako povezani s incidentom.

Kina je pozvala Britaniju da 'strogo kazni' odgovorne za smrt tih ljudi, a policija je uhitila muškarca i ženu od 38 godina iz Warringtona, pod sumnjom da su sudjelovali u uroti radi krijumčarenja ljudi i da su upleteni u 39 ubojstava.

Jedna vijetnamska obitelj koja posjeduje malu kućicu u Nghenu, malom gradiću u vijetnamskoj Ha Tinh provinciji, uspjela je skupiti novac da plate svojoj kćeri Pham Thi Tra My za putovanje u Veliku Britaniju. Mislili su da će tamo imati šanse za bolji život, piše CNN.

Njezin je put završio u tragediji. Vjeruje se da je Pham Thi Tra My jedna od 39 judi koji su u srijedu pronađeni mrtvi u hladnjači u Essexu.

Javila se roditeljima SMS-om u utorak navečer po britanskom lokalnom vremenu, kada se kamion približavao britanskoj luci Purfleed.

Text from Vietnamese woman Pham Thi Tra My (26) to her mum, apparently from inside trailer found in Essex as she was dying.



"I'm sorry Mom. My path to abroad doesn't succeed. Mom, I love you so much! I'm dying bcoz I can't breathe.. I am sorry, Mom". pic.twitter.com/aMGQmPxBoJ