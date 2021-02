Otac djeteta koje je preminulo u utorak u zagrebačkoj Klinici Rebro, i čiji nalaz obdukcije čeka bjelovarsko Županijsko državno odvjetništvo u nedjelju ujutro je doveden na saslušanje na Prekršajni odjel Općinskog suda u Bjelovaru, zbog nasilja u obitelji.

Do zaključenja teksta nismo saznali odluku dežurnog suca. Naime, obitelj su uz 'pratnju' policije posjetile djelatnice nadležnog Centra za socijalnu skrb, a glava obitelji im je pri tome i prijetio pa je protiv njega podnijeta i kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu zbog prijetnje, koja ide redovnim putem.

Podsjećamo da je djevojčica stara tri mjeseca u utorak oko 4,45 sati zaprimljena na Objedinjeni hitni bolnički prijam u Bjelovaru, gotovo klinički mrtva. Nakon 15-tak minuta koliko je trajala reanimacija, djetetu su vraćene sve životne funkcije i rad srca, te je žurno kolima Hitne prevezena na Intenzivnu jedinicu Pedijatrijskog odjela na Klinički bolnički centar u Zagrebu - rekao nam je ravnatelj Opće bolnice u Bjelovaru, gdje je beba prvotno primljena.

Stigla je u teškom stanju i bez svijesti na KBC Zagreb i beba je, nažalost, vrlo brzo preminula. U bjelovarskoj Općoj bolnici nam je rečeno da kod reanimacije nisu bili vidljivi nikakvi vanjski tragovi koji bi upućivali da je dijete ozlijeđeno. Bjelovarska policija i Županijsko državno odvjetništvo već se bave slučajem u cilju utvrđivanja okolnosti kako je dijete ozlijeđeno te je li možda pritom počinjeno i neko kazneno djelo. Obdukcijom će se vjerojatno utvrditi vremenski okvir i kako su nastale ozljede te jesu li imale ikakve veze sa smrtnim ishodom.

Kako smo u petak doznali u Državno odvjetništvo nije stigao nalaz obdukcije, jer se moraju analizirati uzorci tkiva, krvi i mokraće što je donekle složen posao.

U međuvremenu na površinu izlaze neki novi detalji. Prema neslužbenim informacijama već prilikom prijema liječnici su konstatirali da ima polomljena najmanje dva rebra. Procijenili su da ozljede moguće datiraju od ranije…

Neslužbeno se doznaje da je obdukcijom utvrđeno kako je beba vjerojatno preminula zbog neliječene upale pluća. Iako, prema svemu sudeći, beba nije preminula nasilnom smrću, to ne znači nužno da kaznenog djela nema. Ako su roditelji olako shvatili teško djetetovo zdravstveno stanje i odbijali potražiti medicinsku pomoć dok nije bilo prekasno, moglo bi se raditi o povredi djetetovih prava s posljedicom smrti. Za to kazneno djelo predviđena je kazna zatvora od tri do petnaest godina.