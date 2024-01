Otac pretučenog mladića iz Sl. Broda: 'Obećali smo mu naći te osobe koje su ga pretukle...'

Sretan sam što mi dijete nije gore, sretan sam što je živ, mogli smo proći kao nesretni roditelji Luke Ritza, rekao je za 24sata otac 16-godišnjaka koji je krajem prošle godine brutalno pretučen u Slavonskom Brodu.

- Dobro je dijete, sportaš, bavi se glazbom, nije konfliktan, uvijek u dobrom društvu, jednaki takvi su mu i prijatelji. Druže se međusobno u razredu, i s te strane smo bili sretni što me izlaze po klubovima, nego se druže po kućama. Kako dođu kod nas, tako dođu i do drugih prijatelja - govori nam otac i dodaje kako je te večeri s 30.12 na 31. 12. 2023. godine bio kod prijateljice u brodskom naselju Matije Ivanića.

Kaže kako se u povratku kući automobil zaletio na njih. - Oni su skočili u stranu. Vidi se na snimci da je sin podigao ruku i onda je vozač automobila došao do sina i udario ga je i on se srušio na pod. Sin je na svu sreću pao tako da nije udario glavom u pod pa se uspio obraniti rukama, što se i vidi - prepričava otac.

Na snimci se vidi kako mladić leži na podu dok ga drugi udara šakama. - Ima ozlijede po tijelu i po glavi, sad je bolje ali psihički je loše, sanja svašta ali pazimo na njega, vidjet ćemo kako će to bit - otkrio je otac. Nakon toga obratili su se policiji, ali kako nam govori otac sva tjedna nakon nema rezultata.

- Ponavljam, dobro smo primljeni u policiji, bili smo u dva navrata, ali izostao je rezultat, nemam zamjerki na policiju, dragi ljudi, lijepo smo primljeni, ali izostao je rezultat, kad sam shvatio da od toga nema ništa onda sam išao sam i tražio po svuda, obilazio sam razne adrese i putem sam nailazimo na predivne ljude koji su mi pomogli - govori nam i dodaje da zna tko su napadači na njegovog sina.

Također, kaže da je snimku pustio u javnost da se uvjeri da to jesu osobe na koje on sumnja. - Ja osobno neću ništa njima napraviti, vjerujem u ovu državu i sistem, policija će ih privesti i sud će dalje odlučiti. Što se tiče nas roditelja on se osjeća sigurno, jer zna da smo stali iza njega i pazimo ga i obećali smo mu da ćemo naći tko je, to i radimo. Ima nekog straha kod njega, velikog upitnika iznad glave što će i kako će biti, nije mu jednostavno, danas je u medije ima svakakvih komentara - kaže nam.

- Sretan sam što mi dijete nije prošlo gore. Osjećam sreću što nema gore ozlijede nego što ima. Sreća mi je što imam živo dijete. Mogli smo proći kao nesretni roditelji Luke Ritza. Sretan sam i što se sada nešto pokrenulo zahvalan sam svim ljudima koji su mi pomogli. Kad smo izašli s time, odahnuo sam - zaključio je otac mladića.

Podsjetimo, iz policije su prvo objavili kako imaju saznanja o događaju, a u ponedjeljak u večernjim satima objavili su kako su priveli jednu osobu povezanu s ovim incidentom. - Nisu me obavijestili. Pozdravljam da je netko uhićen, ne znam tko je uhićen, super da je, drago mi je, ali evo prvi glas - rekao nam je otac