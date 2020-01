Otac stradalog Hrvata: 'Tražit ću obdukciju kad tijelo dođe...'

Kupina, mirno selo istočno od Slavonskog Broda, sa susretljivim mještanima, u šoku je nakon što je stigla vijest da je u Afganistanu nesretno preminuo njihov sumještanin Valentin Eskeričić (40).

- Bio sam s tim mladićem nekoliko puta u društvu. Dojmio me se kao razumna i dobra osoba. Prema njegovu izgledu i priči, čovjek nikad nije mogao dobiti dojam da se bavio tako opasnim poslom. Nisam ga mogao povezati s oružjem, unatoč tome što sam znao da je bio lovac.

Jako mi ga je žao, iskreno rečeno, teško mi je povjerovati da ga više nećemo vidjeti - rekao je Ivan Čukić, susjed Eskeričićevih.

Trebao doći u veljači

Kraj kuće, u kojoj mladićev otac Valentin (73) živi sam, zapaljena su dva lampiona.

- Obojica imamo isto ime jer smo rođeni u veljači. Radovao sam se njegovu dolasku, jer mi je rekao da će za rođendan doći kući. Posljednji put smo se čuli prije tjedan dana. Uvijek se razgovor svodio na to da me je pitao kako sam, nedostaje li mi što i muči li me zdravlje. Samo sam njega imao - kroz suze nam je rekao Eskeričićev otac.

- Bio je kod mene u subotu jedan njegov kolega iz Srebrenika koji radi u istoj kompaniji. Rekao mi je da se njih dvojica ne poznaju jer su radili u suprotnim smjenama. Bilo mu je teško reći da su mu iz engleske tvrtke za koju rade rekli da navrati do mene i priopći mi kako je moj Valentin nesretnim slučajem izgubio život u Kabulu. Dodao je da u četvrtak moj sin nije mogao ići na posao jer se osjećao loše te da se u kupaonici okliznuo i slomio vrat - kaže otac, koji je na vijest zanijemio od boli. Mladić je bio smješten u jednom hotelu i radio je na osiguranju putnika iz hotela do zračne luke i obratno.

- Hodam po kući i dvorištu, pokušavam složiti mozaik, ali mi se takva pogibija nikako ne uklapa. Znao sam na neki način da radi opasan posao, da mu je život stalno ugrožen. Tako je bilo gotovo 20 godina. Posljednji put kad je bio kod kuće rekao mi je da ide još malo raditi kako bi zaradio za kupnju poljoprivrednih strojeva, jer je posadio devet hektara oraha - kaže otac dodajući kako je imao 125 dolara dnevnice.

Radio je i u Libiji

Prije tog posla osiguravao je brodove na moru. Jedva je izvukao živu glavu iz Libije kad je ondje počeo rat.

- Osiguravao je naftna polja. Stalo mi je govorio da nikad ne bi radio u Hrvatskoj jer je su ga izigrali kad se zaposlio nakon što je došao iz vojske. Bio je u gardi Franje Tuđmana. Poslodavci su mu se zamjerili i odlučio je zaraditi kako bi si mogao otvoriti vlastiti biznis - priča otac Valentin. Angažirao je odvjetnika koji će se pobrinuti za transport tijela u Hrvatsku. Tražit će ponovnu obdukciju.