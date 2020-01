Hrvatski čuvar umro u Kabulu: Pao je u kupaonici i slomio vrat

Valentin Eskeričić (40) iz Kupine kraj Slavonskog broda umro je petak u Kabulu u Afganistanu, javlja Jutarnji list kojemu je tu informaciju potvrdilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Eskeričić je u Kabulu radio kao zaštitar privatne strane kompanije u jednom hotelu, a prema neslužbenim informacijama, pozlilo mu je u kupaonici pa se poskliznuo i slomio vrat.

- Posjetio me predstavnik britanske agencije za koju je radio i rekao mi za njegovu smrt. Velik mi je to bio šok. On je još prije 20 godina otišao raditi u inozemstvo i dva puta je obišao zemaljsku kuglu, pa sam se bojao svaki put kad bi bio neki napad. I onda mi ovako iznenada jave da je umro, a trebao je idući mjesec doći doma - rekao je njegov otac.

Prije nego što se zaposlio u hotelu, Valentin je osiguravao terentne brodove u Somailiji i naftne bušotine u Saudijskoj Arabiji, Libiji i Siriji.

MVEP je Jutarnjem rekao da su krenuli s procedurom povratka Valentinovog tijela u Hrvatsku, a otac je istaknuo da će se i obdukcija napraviti u Hrvatskoj.