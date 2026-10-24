Otac Torcidaša kojeg su uhitili u Švicarskoj: 'Nije bio u bijegu, policija je znala gdje se nalazi'

Otac 33-godišnjeg Ivana Karana, uhićenog u Švicarskoj, tvrdi da njegov sin nije bježao od policije i da su nadležni znali gdje se nalazi. Ivana Karana, koji ima prebivalište u Vodicama, tražili su zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju tijekom nazi kortea Torcide u Splitu. Dragan Karan iznio je svoju verziju događaja u javnoj objavi, a za InfoVodice potvrdio je da stoji iza svojih navoda.

Uhićenje se povezuje s istragom događaja od 15. listopada, kada su u Splitu, uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, tijekom navijačke povorke zabilježeni nacistički i antisemitski povici. Policija istražuje sumnju na javno poticanje na nasilje i mržnju. Prema ranijem izvješću, osnovana sumnja za to kazneno djelo utvrđena je za 23 osobe, a za dio osumnjičenih određen je istražni zatvor.

- Policija je znala gdje se Ivan nalazi, tvrdi Dragan Karan.

Otac navodi da je policija početkom tjedna došla u obiteljsku kuću u Vodicama te da su službenici tada doznali kako Ivan radi u Njemačkoj, a poslovno boravi u Švicarskoj. Prema njegovim riječima, sin je nakon toga kontaktirao policiju i najavio da će se u Hrvatsku vratiti u ponedjeljak, 26. listopada, te se odmah javiti u policijsku postaju. Dragan Karan tvrdi da policija nije tražila njegov trenutačni povratak.

- Da je policija zatražila da se odmah vrati, Ivan bi se odazvao, neovisno o poslovnim obvezama, poručio je njegov otac.

Karan tvrdi da je policija u četvrtak ponovno došla u kuću u Vodicama, ovaj put s nalogom za pretres, ali da pritom nisu pronašli ništa što bi njegova sina povezalo sa sumnjom. Ivan je uhićen dan poslije, na radnom mjestu u Švicarskoj. Otac tvrdi da se to dogodilo pred brojnim gostima te smatra da takvo postupanje nije bilo potrebno jer je sin najavio povratak.

*uz korištenje AI-ja