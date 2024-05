Otac žrtve masakra u Beogradu: 'Zašto si ubila moju kćer?'

Zašto si ubila moju kćer?, postavio je pitanje u utorak u sudnici D. K., otac ubijene E. K. optuženoj M. K. , majci dječaka koji je ubio devet svojih vršnjaka i zaštitara u "Vladislav Ribnikar" OŠ 3. svibnja. Optužena nije odgovorila na pitanje oca koji je kobnog dana izgubio kćer, piše Kurir.

- Nije odgovorila na ovo, kao ni na brojna druga pitanja. Na prethodnom suđenju, na pitanje odakle joj DNK na čahuri koja je pronađena u učionici povijesti VII/2 gdje je njezin sin završio svoj krvavi pohod, odgovorila je "pustite mašti na volju". Na slično pitanje, postavljeno danas u sudnici, M. K., koja je po struci stručnjak za DNK, odgovorila je da je to “dio veće slagalice” - kaže izvor Kurira.

Ona i njen, također optuženi, suprug V. K., negirali su navode optužnice Višeg javnog tužiteljstva koja ih je teretila za nedozvoljeno držanje oružja i streljiva i teško kazneno djelo protiv javne sigurnosti.

- Otac i majka dječaka ubojice od prvog dana suđenja sebe i svoju obitelj pokušavaju prikazati kao žrtve i zbog toga roditelji djece koju je njihov sin toga dana ustrijelio gube strpljenje. Bolno im je gledati nevješte pokušaje glume, neiskrene izraze saučešća, njihov je dojam da su se M. K. i V. K. stavili u uloge žrtava, ali čim se opuste izađu iz njih i pokažu svoje pravo lice - kaže izvor Kurira.

Na sudnici je, kako kaže izvor Kurira, D. K., otac ubijene E. K. prošao pored optuženog V. K. i postavio jasno pitanje.

- Pitao ga je: "Zašto me gledaš kao da me mrziš? Ipak me mrziš?" - riječi su koje je D. K. navodno uputio optuženom u sudnici.

Optužena M. K. u sudnici se obratila i A. A., ocu ubijene A. A.

- Ti nisi žrtva, zašto lažeš? - rekao je navodno otac ubijene optuženoj majci, zbog čega ga je sudac udaljio iz sudnice.

Inače, optužnicom su obuhvaćeni vlasnik i instruktor u streljani gdje je V. K. obučavao sina da puca iz pištolja kojim je ubio djecu i zaštitara. Oni su u istrazi bili optuženi za lažno svjedočenje i trebali su iznijeti obranu u nastavku suđenja, ali se vlasnik streljane požalio da se ne osjeća dobro pa je nastavak suđenja odgođen za 21. lipnja.