Otela je iz rodilišta: 'Ništa joj ne zamjeram, zovem je mama'

Sve je djelovalo idilično. Činilo se kao filmska priča sa sretnim krajem - nakon dugih 19 godina roditelji su pronašli svoju otetu kćer.

Shanara Mobley konačno po prvi puta zagrlila svoju kćer Kamiyah i pomislila - moja djevojčica mi se konačno vratila, niz lice su joj se slijevale suze radosnice.

Prvi susret trebao je predstavljati novi početak nakon godina razdvojenosti - danas 19-godišnja djevojka Kamiyah Mobley oteta je iz rodilišta na Floridi samo nekoliko sati nakon rođenja.

Njezini je roditelji nikad nisu prestali tražiti. Nakon svih tih godina potrage, početkom prošle godine na temelju dojave i provedene DNK analize otkriveno da je djevojku otela 51-godišnja Gloria Williams i odgojila je kao svoju kćer.

Williams je uhićena i osuđena na 18 godina zatvora. No 19-godišnja Kamiyah oprostila je svojoj otmičarki.

- Razumijem da je to što je napravila bilo loše, ali razumijem je. Nisam ljuta na nju. Nadam se da će joj ublažiti kaznu. Nije me otela i mučila. Jako se dobro brinula za mene - izjavila je djevojka.

Situacija se i dalje nije razvijala kako su biološki roditelji 19-godišnjakinje očekivali. Kamiyah se nastavila ponašati prema otmičarki kao prema svojoj majci.

U intervjuu za ABC News, Kamiyah je otkrila da i dalje voli ženu koja ju je odgojila. Kako je Williams u zatvoru, Kamiyah razgovara s njom telefonski nekoliko puta tjedno.

- I danas smo pričale. I dalje je zovem mama - izjavila je.

Njezina biološka majka sve teže podnosi takvu situaciju. Iako se Kamiyah povezala sa svojim ocem, braćom i sestrama, odnos s pravom majkom s vremenom se sve više pogoršavao. Nije dugo trebalo da shvati kako Kamiyah i dalje doživljava kao majku te i dalje želi svoju otmičarku, a ne nju.

Kamiyah Mobley still has love for the woman who kidnapped her at birth. Difficult to tell someone to stop loving the only mother they've ever known. https://t.co/pjZvsjfU9v