Oteli je kad je imala 15, stalno je silovali, imala je 8 pobačaja

Tijekom zatočeništva Sarah je prisiljena na dva braka, konstantno je silovana i premlaćivana, a bila je i na osam pobačaja. To je sve trajalo čak 12 godina, tijekom kojih je policija ignorirala sve pozive u pomoć od njezine obitelji.

Oteta je kada je imala tek 15 godina, ispred dućana u jednom mjestu nedaleko Londona. Njezin slučaj preuzela je barunica Caroline Cox, koju je cijela priča duboko potresla.

- Poznajem Sarah i njezinu obitelj. Svaki slučaj otmice zbog seksa je grozan, ali zbog duljine i okrutnosti ovaj je najgori koji sam vidjela u karijeri - rekla je.

Obitelj je cijelo vrijeme tražila pomoć od policije, ali oni ju nisu htjeli staviti niti među nestale osobe pa je obitelj bila prisiljena sama tražiti Sarah.

- Policija nam je cijelo vrijeme govorila da pričekamo nekoliko dana i da će se Sarah sigurno sama vratiti. Ali ona se nikada nije vratila - rekla je Sarahina majka Janet.

Sarah je oteta pet godina prije nego je u Engleskoj 2010. prvi put otkriveno da ulične bande otimaju bijele djevojke zbog seksa i tek nakon što je Daily Mail napravio veliku priču o tom skandalu. Tek je tada, nakon pritiska javnosti, i vlast počela istraživati taj prsten otmica zbog seksa.

Upravo je objašnjenje zašto policija nije reagirala u Sarahinom slučaju nevjerojatno. Naime, zbog klime političke korektnosti koja je u to vrijeme vladala u Engleskoj, policija je ignorirala bande pakistansko-britanskog porijekla jer su se bojali da ih ne proglase rasistima.

I dok je tako njezina obitelj na svakom koraku nailazila na zatvorena vrata u potrazi za Sarah, ona je proživljavala pravi horor.

Otmičari su bili nemilosrdni u svojoj namjeri da je potpuno slome i podčine svojoj volji. Konstantno je silovana i premlaćivana te su joj davali snažne sedative kako bi pružala manji otpor.

Natjerali su je da nauči Kuran na arapskom i smjela je pričati samo na pakistanskom jeziku. Obavezno je nosila islamske haljine i hidžab, a dane je provodila tako što je kuhala, spremala i glačala za cijelu bandu.

Sarah je uspjela pobjeći tek lani, kada joj je bilo 26 godina.

- Otkako sam bila djevojka nisam znala za ništa osim života pod kontrolom bande - rekla je Sarah i dodala da je tijekom godina razvila i Stockholmski sindrom prema svom uzniku.

- Počela sam misliti da me vođa bande voli jer mi je stalno to ponavljao. Govorio mi je da moja obitelj za mene ne mari jer engleske obitelji ne vole svoje kćeri kao što ih vole muslimanske obitelji. Uskoro sam se počela osjećati kao da ne mogu ni disati bez njega. Pamet mi se sasvim pomutila, ovisila sam o njemu za odjeću, hranu i krov nad glavom. Prijetio mi je i da će mi pobiti cijelu obitelj ako im se javim ili nekome ispričam što mi se dogodilo - rekla je.

Strašna priča najmlađe kćeri kućanice i građevinara počela je u jesen 2005. kada je prošetala do dućana udaljenog nekoliko minuta od njezine obiteljske kuće. Dok je bila u dućanu zazvonio joj je telefon i muškarac joj je rekao kako ju gleda i da ima nešto za nju te ju je upitao bi li došla u crni auto koji je bio parkiran ispred dućana. Naivna djevojka je pristala i došla do auta.

- Čovjek u 30-ima otvorio mi je vrata i pozvao me da sjednem na suvozačevo sjedalo. Zanimalo me što to ima za mene i ušla sam. Istog trena me odvezao - prisjetila se Sarah, koja pretpostavlja da je vođa bande do njezinog broja došao preko taksi tvrtke kojoj je nekoliko dana ranije dala svoj broj telefona, a u kojoj je radio otmičarev prijatelj.

Čim su stali, kriminalac je uzeo Sarahin telefon i razbio ga, a SIM karticu je slomio.

Doveo ju je u jednu kuću u kojoj je bilo mnoštvo Pakistanaca i odveo na kat gdje ju je zaključao u sobu. Prvih 24 sata protekli su mirno, a onda ju je vođa bande prvi puta silovao.

- Odgurivala sam se od njega, i bila sam jako uplašena. Osjećala sam se ljuto, prljavo i bilo mi je zlo od same sebe kad je završio - ispričala je i dodala kako joj je tijekom silovanja govorio da ju je spasio jarka u kojem završe bijele cure s malo morala.

Nakon sedam dana zatočeništva na ulaznim vratima čula je glas svog brata koji ju je došao tražiti, a kuću je pronašao preko taksi tvrtke, gdje su ga uputili na kuću vođe bande.

Vođa bande je njezinog brata izbacio van i nije mu dao da uđe u kuću iako je ovaj zahtijevao da vidi je li mu sestra tamo. Nitko od susjeda nije reagirao jer su se svi bojali bande, a ona nije vrištala jer su joj zaprijetili da će joj pobiti obitelj ako se oglasi.

Obitelj je i policiji rekla da sumnjaju kako njihovu kćer drže u toj kući, ali opet nitko nije reagirao. Već sljedeći dan nakon bratovog posjeta, Sarah su premjestili u drugu kuću.

Povremeno su joj dopuštali da ide u dućan s dva sina vođe bande i pri jednom takvom izlasku, u dućanu je vidjela svoju majku, koja ju je tražila u tom području. Instinktivno joj je potrčala u zagrljaj.

- Mama me pitala tko su ti dečki sa mnom, a ja sam joj rekla da su to sinovi čovjeka koji me oteo prije nekoliko mjeseci - opisala je Sarah susret i dodala kako su je njezini pratitelji brzo odvukli od majke, koja se za njom derala: 'Jesi li u nevolji?'.

- Kada sam ju vidjela u supermarketu, nisam mogla vjerovati. Bila je u islamskoj haljini s hidžabom, ali u očima sam joj vidjela da je prestrašena. Preklinjala me da ništa ne kažem. Paničarila je i bila je očigledno prestravljena od straha. Dvojica su je odvukla, a suprug i ja samo izašli i pratili da vidimo gdje će otići. Ubrzo su nam pobjegli - ispričala je Janet.

Opet su policiji prijavili što se dogodilo i opet su naišli na ignoriranje.

Sarah je pak zbog tog susreta vođa bande premlatio i opet ju je preselio u drugu kuću. Sljedeći dan donio joj je papir na kojem je pisalo da su oni sada vjenčani, a koji je potpisao imam iz obližnje džamije. Nesretna djevojka pretpostavlja da je to napravio kako bi imao opravdanje za policiju, ako ju ikada pronađu.

Tijekom cijelog tog razdoblja konstantno je silovana i premlaćivana te su joj svaki dan davali Valium kako bi ju otupili. S vremenom je i prvi put zatrudnjela, a nakon pobačaja, stavili su joj spiralu. Ipak, ubrzo su ju i maknuli jer je vođa bande tvrdio da ga smeta dok ju siluje. Sve zajedno, bila je na osam pobačaja.

Jednog dana, vođa bande obavijestio ju je da su se rastali i to tako što je to, po islamskom običaju, ponovio tri puta.

Ubrzo su ju udali za drugog muškarca. Vjenčanje je bilo 2012. godine, a odmah nakon ceremonije, njezin novi suprug odvukao ju je na kat kuće i silovao dok su se ljudi u prizemlju zabavljali na svadbi.

Nakon toga stalno je pokušavala pobjeći i jedan dan je i uspjela.

- Dok je vođa bande spavao na katu, ukrala sam mu mobitel i 20 funti iz hlača i nazvala taksi. Vozaču sam rekla da me odveze mom bratu - prisjetila se.

Sarah je mislila da je napokon slobodna i nakon mjesec dana odselila se od brata i uselila u stan na sasvim drugom kraju zemlje, daleko od svoje obitelji kako im banda ne bi naudila jer je štite.

Sve je bilo uzalud, vođa bande opet ju je pronašao i silovanja i premlaćivanja su se nastavila. Konačno, nakon jednog posebno brutalnog premlaćivanja, jedan od susjeda je pozvao policiju zbog obiteljskog nasilja. Napokon u policiji, Sarah im je rekla da je žrtva otmice i počela je istraga koja traje već tri godine.

Banda je reagirala tako da su joj ponudili 30.000 funti (250.000 kuna) za šutnju. Sarah je tada znala da sve mora završiti i odlučila je policiji ispričati sve detalje svog zatočeništva. Ipak, tu nije bio kraj pokušajima bande da ju ušutkaju. Tijekom ispitivanja jedan od policajaca, musliman, ugasio je snimač i rekao da odustane od tužbe jer ovako i onako nema dokaza. Bila je toliko uplašena da ga je poslušala, a kasnije je taj isti policajac završio iza rešetaka zbog seksualnih zločina.

Sada je Sarah još u strahu jer ne zna što će biti sa slučajem. Policija još prikuplja dokaze kako bi mogli podići optužnicu.

Najstrašnije od svega je što ju je vođa bande, koji je nekako otkrio njezin broj telefona, ali ne i adresu, nazvao prošli tjedan i rekao samo: 'Pozdrav, bijelo smeće' i prekinuo vezu.