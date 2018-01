Oteo dječaka i nožem mu ubio mamu: Zabio sam joj ga u vrat

Edin A. (32) iz BiH u četvrtak je pred sucem Okružnog suda u Berlinu priznao da je u svibnju prošle godine ubio svoju nevjenčanu partnericu Michelle E. (35), s kojom je živio dvije godine da bi dobio papire za stalni boravak u Njemačkoj. Priznao je i da je i njenog 12-godišnjeg sina oteo dok je on sa psom bio u šetnji i odvezao ga u jednu napuštenu kolibu gdje ga je tukao i vezao. Rekao mu je da ide ubiti njegovu majku i da će se vratiti ubiti njega i njegovog psa. Dječaku je uzeo ključ i ušao u stan. Nesretna žena mislila je da u stan ulazi njezin sin. Edin se s plinskim pištoljem pojavio pred njom.

– Budi mirna ili nikada nećeš vidjeti svoga sina – zaprijetio joj je muškarac. Uspaničena žena je počela vikati i zvati pomoć, no, on je dohvatio nož i zabio ga joj u vrat. Krvarenje je bilo obilno tako da je žena ubrzo preminula. Ubojica je pobjegao i krvav otišao do kolibe gdje se presvukao i nastavio je tući vezanog dječaka rekavši mu da mu je ubio majku. Zatvorio ga je u kupaonicu i pobjegao. Dječak se u smrtnom strahu nekako uspio osloboditi i zatražiti pomoć prolaznika. Nadao se da je Edin samo blefirao, i da je njegova majka živa, ali policajci su mu rekli groznu istinu...

- Sjedila je ispred kompjutera, vikala je na mene. Uzeo sam nož i zabio sam ga u njen vrat. Žao mi je zbog toga – rekao je hladnokrvni ubojica sucu. Suđenje se nastavlja 16. siječnja.