Oteti mornar: 'Znao sam da će nas ubiti, imao je takav pogled'

Od kada je brodova, i gusara je. Koga je strah ne treba ni raditi posao mornara, rekao je Sakib Alajbegović iz Sarajeva, mornar kojeg su gusari, sa još 12 članova posade švicarskog broda, među kojima je bio i jedan Hrvat, oteli i držali zarobljenog mjesec dana.

- Imam 65 godina, a ovaj posao sam počeo raditi s 20. Tada sam otišao s bratom u Argentinu. Obojica smo strojari. Radili smo na bušotinama oko Južne Amerike. U Argentini sam kupio stan, tamo živio i nisam se mislio vraćati. Sve do rata - ispričao je Sakib za Dnevni avaz.

Njegov brat je poginuo u ratu, a on je ranjen više od 20 puta. Nakon rata vratio se mornarskom poslu. Ispričao je da u Nigeriji postoje dvije bušotine koje je kupila tvrtka u kojoj radi.

- Bio sam zadužen za dizalice i neke druge mašine. Pirati su došli čamcima i zauzeli brod. Čim su se popeli, zapucali su da unesu strah. Zaista sam svašta u ratu prošao, a i na brodovima, tako da mene to i nije posebno prepalo. Jedan je pokušao opljačkati nas, članove posade. Kada mi je prilazio, oteo sam mu sat s ruke i rekao mu: "Vidiš da i ja tebe mogu opljačkati! Nisam ti ja meta" i onda su me pustili - prepričava Bekir.

Nakon što su ih zarobili i zauzeli brod, Nigerijci su otplovili duboko u džunglu, a brod zavukli u rijeku Niger. Napravili su kamp usred džungle gdje su smjestili svoje zarobljenike.

- Prilično su nas pazili jer smo im bili osiguranje za novac koji će tražiti od šefa. Mi smo, naprimjer, dobivali flaširanu vodu, dok su oni pili iz močvara. Hranu smo dijelili. Nije je bilo puno, pa sam smršavio 15 kilograma - istaknuo je. Kaže kako je znao da će njihov šef platiti otkupninu, no da je bilo pitanje vremena kada će to učiniti.

- Najopasnije je kada se u to umiješaju mediji i vlasti. Brod je pod švicarskom zastavom i, naravno, vlada je sugerirala gazdi da ne smije plaćati. On to je onda morao krišom. Drugog dana u kamp nam je stigao vođa pirata. Kazao je da će kontaktirati gazdu, a ako ovaj odbije pregovarati, jednog od nas će ubiti. I u očima sam mu vidio da će to i učiniti. Radio je to već - ispričao je Alajbegović.