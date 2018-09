Otišli na pecanje pa 'nestali': Izgubili su se, našao ih HGSS

Nakon opsežne potrage i neizvjesnosti 24-satna potraga za dvojicom i policiji prijavljenog nestanka dvojice ribiča, Tomislava Šimunovića (60) i njegova prijatelja Tomislava Stipića (57), obojice iz Rešetara kod Nove Gradiške, završila je sretnim epilogom. Sretni su svi, obje obitelji, ali i brojni prijatelji i žitelji Rešetara, svi su od nedjelje navečer strepili nakon što se do nedjeljnih večernjih i noćnih sati nisu javili svojim obiteljima na brojne pozive mobitelima.

- Moj suprug je inače strastveni ribič i zna tako otići na pecanje, bliže i dalje, ali nikada se nije dogodilo da se nije javljao ili nije vraćao na vrijeme kada je rekao da će doći. Punih 30 godina ide na pecanje na kanale i rijeke u bližoj i daljoj okolici ali ovaj puta sve to nas je jako zabrinulo, pomišljali smo i na najgore. Pala je i noć, svakakve su nam misli padale na pamet, cijelu noć nismo oka sklopili, sjedila sam i Boga molila da se štogod loše mome Tomi nije dogodilo - priča Stipićeva supruga Tea (45).

Zvala je, kaže, i obitelj drugog Tomislava, Šimunovića, znaju li štogod, ali ni oni nisu ništa znali ni čuli, pa su dvije obitelji sve do ponedjeljka u podne brigu brinule, pomišljale su i na najgore.

A, onda, u ponedjeljak oko podneva stigla im je vijest da su se u potragu za oba Tomislava uključio i HGSS, ubrzo potom posredno su doznali da su im muževi pronađeni, da su se bili zagubili, ali da su dobro i da će uskoro stići i kući.

- Moj Tomo na ribnjake, kanale i rijeke ide pecati već nekih 30 godina, ima hrpu štapova, peca od Oriovca do Savinih pritoka i sve do Lonjskog polja, to su deseci kilometara odavde, mi ih nikad nismo pitali jer to vole niti smo brinuli jer su uvijek dolazili na vrijeme kada kući kada su rekli da će doći. Ovaj pota sve nas je to zabrinulo jer je moj Tomo ponio mobitel iako mu je već kod polaska "iscurio" i očito nikakva veza više nije, sada je očito, bila moguća. Valjda se nadao da će brzo doći i da će sve biti kao inače u redu, ponio je mobitel ali što vrijedi kada je bio "bez struje". Tomo voli ribu, mi baš i ne, mi smo se i za ovaj nedjeljni ručak snašli. Htjeli smo sami u potragu ali nismo znali gdje da ih tražimo. znao je otići u ribičiju pa i prenoćiti. Kada su nam javili da su našli auto malo nam je laknulo, a onda nam je bilo još teže jer tko zna, mislili smo, što im se dogodilo? Sada je smo svi sretni kada su ih pronašli, da im nije ništa, da su samo malo pothlađeni. Najgora je bila ta neizvjesnost, da nisu negdje u Savi "završili", a mobitelom ne možeš do njih nikako, hvala Bogu da je dobro sve prošlo-dodaje Šimunovićeva supruga Blaženka (55).

Nakon svega što su proživjele one i njihove obitelji obje supruge dodaju kako će njihovi muževi ubuduće dobro razmisliti, bez obzira to što vole pecati, gdje će ići i koliko će dugo ostati. U protivnom, kažu, mogu pecati, u najboljem slučaju, na obližnjem potoku koji protječe kroz Rešetare , bilo ribe ili ne, ali će barem njima, suprugama, biti "na oku".