Otišli su na posao i više se nisu vratili obiteljima: 'Bili su pred penzijom, a sad ih više nema'

Strašna tragedija u pogonu Drvne industrije Čazma potresla je čazmanski kraj i okolicu. Troje radnika, troje vrijednih ljudi pred mirovinom, poginulo je nakon požara i eksplozije na njihovu radnome mjestu. Riječ je o Sevdahi Jurčić (59) iz Bojane te Dragutinu Ferenčaku (65) i Blanki Kajfeš (59) iz Čazme. Od pretrpljenih ozljeda Sevdaha je preminula na mjestu, a Blanku i Dragutina Hitna helikopterska služba s ozljedama opasnim za život prevezla je u bolnicu u Zagrebu. Nažalost, unatoč naporima liječnika, i oni su preminuli. U eksploziji je ozlijeđen i 24-godišnji muškarac, kojeg su prevezli u bjelovarsku bolnicu.

Dok policija još utvrđuje uzroke koji su doveli do eksplozije, Čazmanci se s tugom opraštaju od sumještana. Najteže je njihovim obiteljima.

- Sevdahin sin baš je bio prolazio onuda. Stao je kraj pilane i vidio gomilu ljudi ondje, svi plaču... Pitao je gdje mu je mama, svi su šutjeli. Blanka je još ležala tamo i pružali su joj pomoć. Strašno. Jedan dan odeš na posao i više te nema - govore nam potreseni susjedi obitelji Jurčić u Bojani.

Sevdaha je, pričaju nam, imala težak život.

- Cijeli se život mučila i radila, kao dijete je ostala bez oba roditelja. Ima bolesnog supruga i sina jedinca, koji se oženio i ima dvije kćeri. Starija kći završila je prvi razred s odličnim uspjehom. Trebao im je u petak biti najsretniji dan, a umjesto toga cure sad plaču za bakom - rekli su nam njezini susjedi. Cijeli radni vijek, gotovo 30 godina, provela je radeći ondje.

- Radila je u lakirnici još dok je bio stari gazda. Kako su smanjivali posao lakirnici, tako i radnike, dobila je otkaz. Potom su je zvali da se vrati, prvo u lakirnicu, a onda su je premjestili na pilanu. Znam da je imala problema s kralježnicom, hodala je i na terapije, no nije htjela otvarati bolovanje. Bojala se da u svojim godinama ne bi još ostala bez posla - kroz suze pričaju njezini poznanici.

Članovi njezine obitelji nisu imali snage za razgovor. Još se nisu oporavili od nedavnoga gubitka još jednog člana obitelji. Naime, prije šest mjeseci Sevdahinoj snahi preminuo je otac, a već ih je zadesila nova tragedija. Samo su nam rekli da je sprovod u ponedjeljak u 15 sati u Dragancu i da ih zasad nitko iz tvrtke nije kontaktirao kako bi im izrazio sućut ili ponudio pomoć.

- Radim sve osim muške djece - znao se našaliti pokojni Dragutin Ferenčak, kojeg su svi u Čazmi zvali Dragec, jer je imao dvije kćeri.

Njegovi poznanici kažu nam da je bio vrhunski čovjek, otac, suprug, radnik...

- Svima je znao pomagati i svi su ga zvali kad je nešto trebalo. Cijenili su ga i voljeli i kolege s posla jer je uvijek imao strpljenja za njih kad im je trebalo nešto objasniti ili pomoći. Jednostavno, bio je duša od čovjeka - sa suzama u očima govore njegovi poznanici.

U tom pogonu drvne industrije radio je 30 godina.

- Bio je kao tata toj firmi... Mijenjali su se vlasnici, direktori, poslovođe, a on je uvijek ostajao. Sa suprugom je u braku 39 godina, prije toga dvije su godine hodali, stvarno su se voljeli... Bio je darivatelj krvi i na to je bio strašno ponosan. Mislim da je darovao krv više od 50 puta. Bio je branitelj, borio se za Hrvatsku, no nikad to nije isticao i nikad to nije koristio za nekakve povlastice. Dana 1. siječnja 2026. trebao je u mirovinu. Umjesto da uživa sa suprugom i kćerima, sad mu spremaju sprovod - govore Dragecovi prijatelji.

Iza Blanke, kažu naši sugovornici, ostao je suprug, branitelj, koji je ranjen u ratu. Imaju i dva sina, od kojih jedan radi u inozemstvu.

Mještani Čazme, među kojima ima i bivših radnika Drvne industrije, ogorčeni su jer su uvjereni da je do nesreće došlo zbog neodržavanja silosa. Objašnjavaju da se od sirove piljevine i njezine sitne prašine u silosima sakuplja plin. Ako se redovito ne čisti i ne održava, može nastati eksplozivna plinska smjesa.

- Već je jedanput bila eksplozija ondje prije otprilike dvije godine. Nasreću, tad nije bilo ozlijeđenih jer su radnici uspjeli pobjeći prije nego što je došlo do eksplozije. Ovog se puta nisu uspjeli spasiti - prisjetili su se ljutiti Čazmanci.

Pitaju se hoće li itko odgovarati ako se utvrdi da je do nesreće došlo zbog neodržavanja i nečišćenja silosa.

Iz PU bjelovarsko-bilogorske priopćili su da su u četvrtak, 12. lipnja, oko 14.30 sati primili dojavu o požaru i eksploziji u krugu Drvne industrije Čazma d.o.o., u industrijskoj zoni u Čazmi.

- Očevid kojim će rukovoditi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u suradnji s vještačkim timom Centra za forenzična ispitivanja i vještačenja 'Ivan Vučetić', kao i uz stručnu pomoć policijskih službenika PU bjelovarsko-bilogorske, nastavit će se 13. lipnja kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja - rekli su iz policije.

Iz Drvne industrije Čazma izrazili su duboko žaljenje zbog smrti troje zaposlenika prilikom eksplozije u njihovu pogonu.

- Snažno smo potreseni ovom tragedijom i činimo i činit ćemo sve u našoj moći da žurno zbrinemo obitelji preminulih. Zaposlenicima koji su u šoku bit će pružena psihološka i svaka druga potrebna pomoć. Stradali su bili naši dugogodišnji djelatnici i omiljeni kolegice i kolege, a zbog velike tuge i suosjećanja prema svim obiteljima preminulih i svim zaposlenicima rad DI Čazma potpuno se zaustavlja do 23. lipnja - kazali su iz DI Čazma.