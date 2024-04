Otkazali su 20 trajektnih linija zbog orkanskog juga: 'Ovdje je kaos, čekam u redu već satima'

Orkansko jugo koje puše na Jadranu poremetilo je pomorski promet, pa su tako deseci trajektnih i katamaranskih linija u prekidu. Našeg čitatelja vremenske neprilike uhvatile su u Supetru gdje čeka trajekt za Split, liniju 631.

- Ja sam tu dva sata, već su tri otkazana. Dvjestotinjak automobila čeka prijelaz do Splita. Trajekti su otkazani do daljnjeg, kompletni kaos je i u splitskoj luci - rekao nam je čitatelj kojeg smo jedva čuli od naleta vjetrova. Trajektna linija koju on čeka je 631 Split - Supetar, a na stranicama Jadrolinije piše kako su putovanja s polascima u 16:30 iz Splita te 15:45 i 18:00 iz Supetra otkazani.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zbog vremenskih neprilika otkazano je više od 20 linija.

Riječko okružje:

-Katamaranska linija 9308 Rijeka-Cres-Mali Lošinj u prekidu

-Katamaranska linija 9309 Rijeka-Rab-Novalja u prekidu

-Brodska linija 310 Mali Lošinj-Unije-Susak u prekidu

Dubrovačko okružje:

-Brodska linija 807 Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ u prekidu od 18:30

-Trajektna linija 831 Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ u prekidu

-Trajektna linija 832 Prapratno-Sobra u prekidu

-Trajektna linija 633 Ploče-Trpanj u prekidu

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zadarsko okružje:

- Katamaranska linija 9404 Zadar - Rivanj - Sestrunj - Zverinac - Božava - Brbinj u prekidu. Povratno putovanje iz luke Brbinj predviđeno je za 18:00 sati ukoliko

vremenske prilike dozvole.

- Brodska linija 409 Zadar - Preko od 09:30 u prekidu.

- Trajektna linija 432 Tkon - Biograd od 13:20 sati u prekidu.

- Trajektna linija 431 Zadar - Preko u 13:30 sati iz Gaženice i 15:00 sati iz Preka otkazane. Linija će se uspostaviti od 15:30 sati iz luke Gaženica.

Šibensko okružje:

- Trajektna linija 532 Šibenik - Kaprije - Žirije otkazana.

- Brodska linija 505 Šibenik - Zlarin - Prvić Luka - Šepurine - Vodice bez pristajanja u lukama Prvić Luka i Vodice.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Splitsko okružje:

-Katamaranska linija 9603 Split - Bol - Jelsa u prekidu

-Katamaranska linija 9604 Split - Hvar - Vela Luka - Ubli u prekidu

-Katamaranska linija 9602 Vis - Split u prekidu

-Trajektna linija 602 Vis - Split u prekidu

-Trajektna linija 638 Sumartin - Makarska u prekidu

-Trajektna linija 635 Split - Stari Grad putovanja s polascima u 11:30 iz Starog Grada i 14:30 iz Splita otkazano.

-Trajektna linija 632 Sućuraj - Drvenik u prekidu.

-Trajektna linija 636 Rogač - Split biti će uspostavljena u 15:00 sati s polaskom iz luke Rogač

-Trajektna linija 631 Split - Supetar putovanja s polascima u 16:30 iz Splita te 15:45 i 18:00 iz Supetra otkazano.

-Trajektna linija 606 Drvenik Mali - Drvenik Veli - Trogir s polaskom u 15:25 iz luke Drvenik Veli bez uplova u luku Drvenik Mali.

-Trajektna linija 604 Split-Vela Luka-Ubli s polaskom u 18:00 otkazano