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RECIKLAŽNI CENTAR METIS

Otkrikven uzrok požara u Puli: Termička reakcija unutar hrpe nerazvrstanog otpada

Piše HINA,
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Otkrikven uzrok požara u Puli: Termička reakcija unutar hrpe nerazvrstanog otpada
Foto: Sasa Miljevic
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Požar na području odlagališta Metis u Puli izbio je u petak poslijepodne, a u potpunosti je ugašen u subotu u 6.50 sati. Zahvaćena je veća količina miješanog otpada, među kojim su plastika i drvo

Termička reakcija nastala u unutrašnjosti hrpe nerazvrstanog otpada uzrok je požara koji je u petak navečer izbio u reciklažnom centru Metis u Puli, izvijestila je u nedjelju istarska policija koja je zajedno s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obavila očevid na mjestu događaja.

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Požar u Metisu pod kontrolom VIDEO
Požar u Metisu pod kontrolom | Video: 24sata/Saša Miljević/PIXSELL

Neslužbeno se doznaje kako je požar buknuo u unutrašnjosti hrpe otpada koji su dovezli pravni subjekti na daljnji postupak i koji je bio još nerazvrstan.

Požar na području odlagališta Metis u Puli izbio je u petak poslijepodne, a u potpunosti je ugašen u subotu u 6.50 sati. Zahvaćena je veća količina miješanog otpada, među kojim su plastika i drvo. Gusti crni dim nadvio se tijekom večeri nad pulskom četvrti Šijana zbog čega je prometna policija u jednom trenutku zatvorila za promet dio Ulice Valica, kako bi se vatrogascima omogućilo nesmetano gašenje požara. 

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Vatra je zahvatila miješani otpad i to većim dijelom plastični, a na terenu je tijekom večeri bilo 25 vatrogasaca s jedanaest vozila iz pulske javne vatrogasne postrojbe te dobrovoljnih vatrogasnih društava Pula i Medulin.

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Pulski gradonačelnik Peđa Grbin, pozivajući se na informacije županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, izjavio je u subotu ujutro kako zrak zbog požara u reciklažnom centru Metis, nije onečišćen u mjeri u kojoj bi ugrožavao zdravlje građana te je pritom najavio da će u Prostornom planu koji je u postupku donošenja biti predviđena lokacija koja će omogućiti izmještanje sadašnjeg pogona na sigurniju i od grada udaljeniju lokaciju. 

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