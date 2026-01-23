Otkrili 13 pedofila koji su djecu iskorištavali za pornografiju, šest ih je već počinilo ista djela

Uprava kriminalističke policije - Služba kibernetičke sigurnosti provela je Operativnu akciju NUBES, usmjerenu na otkrivanje kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju na internetu, priopćilo je Ravnateljstvo policije. Akcija se provodila od listopada 2025. do siječnja 2026. godine na području deset policijskih uprava: zagrebačke, zadarske, vukovarsko-srijemske, šibensko-kninske, splitsko-dalmatinske, primorsko-goranske, istarske, koprivničko-križevačke, osječko-baranjske i dubrovačko-neretvanske.



- Na temelju prikupljenih informacija policija je identificirala 13 ljudi osumnjičenih za počinjenje 34 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, koja su počinjena pribavljanjem, pristupanjem, dijeljenjem i proizvodnjom materijala seksualnog zlostavljanja djece putem interneta - izvijestila je policija.

Za navedena kaznena djela propisana je kazna zatvora od jedne do deset godina.





Posebno je zabrinjavajuće, nastavljaju, što je tijekom akcije utvrđeno da je šest počinitelja ponovno počinilo istovrsna kaznena djela na štetu djece, odnosno već su ranije bili prijavljivani za počinjenje kaznenih djela spolnog zlostavljanja djece. Jedan počinitelj već se nalazio u istražnom zatvoru zbog ranije počinjenih kaznenih djela.



Analizom elektroničkih uređaja koje su koristili osumnjičeni utvrđeno je da su, osim javno dostupnih komunikacijskih platformi, koristili i aplikacije koje koriste end‑to‑end enkripciju (E2EE). U takvim su aplikacijama prijavljeni počinitelji bili članovi više grupa u kojima su korisnici iz različitih zemalja učitavali i razmjenjivali materijale seksualnog zlostavljanja djece.



- Operativna akcija NUBES dio je kontinuirane i uspješne međunarodne suradnje hrvatske policije s Europolom, drugim državama i pružateljima internetskih usluga. Trenutno nema pokazatelja koji bi upućivali na međusobnu povezanost hrvatskih osumnjičenika, no konačni zaključci bit će poznati po dovršetku kriminalističkih istraživanja - kažu iz policije.

Hrvatska policija od 2021. godine kontinuirano provodi operativnu akciju "Nubes", čiji je cilj pronaći počinitelje kaznenih djela koja se tiču seksualnog iskorištavanja djece.

- Od 2021. godine otkrili smo i kazneno prijavili 172 počinitelja seksualnog iskorištavanja djece radi pornografije, a te su osobe počinile 458 kaznenih djela, od kojih se 401 kazneno djelo odnosi primarno na iskorištavanje djece za pornografiju, a uz to otkriveno je i 47 drugih kaznenih djela spolnog iskorištavanja djece na internetu. U istom vremenskom razdoblju, otkriveno je 34 djece koja su bile žrtve kaznenih djela seksualnog iskorištavanja i ona su, uz pomoć policije i drugih nadležnih institucija, zbrinuta - otkrio je voditelj Službe kibernetičke sigurnosti Ravnateljstva policije Renato Grgurić na konferenciji za medije u listopadu 2024.

Tijekom navedenih kriminalističkih istraživanja policija je pronašla više od 250.000 različitih datoteka, video sadržaja i fotografija, koje prikazuju seksualno iskorištavanje djece. U istom periodu proveli su oko 200 pretraga domova i drugih prostorija koje su koristili osumnjičenici. Obavili su i preko 600 pretraga različitih digitalnih uređaja osumnjičenika na kojima su bili pohranjeni zabranjeni sadržaji i pretražili više od 300 različitih korisničkih računa na raznim internetskim platformama koje su počinitelji koristili za razmjenu zabranjenih sadržaja.