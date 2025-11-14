Otkrili detalje strašnog požara u Domu u Tuzli: Poginulo je 15 štićenica, evo što je bio uzrok

Požar u Domu umirovljenika u Tuzli, u kojem je poginulo 15 štićenika, nastao je kao posljedica kratkog spoja na provodnicima priključnog kabla radioprijemnika, koji je bio priključen u utikač, stisnut između madraca na krevetu, zida i metalnog dijela kreveta u sobi jednog od štićenika. Stoji u priopćenju Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona.

Vještaci elektro struke i protupožarne zaštite dostavili su nalaze i mišljena o uzrocima požara u Domu umirovljenika Tuzla. Od posljedica požara je smrtno stradalo 15 štićenika, a povrijeđeno je više od 30 ljudi. Obdukcije tijela dvije žene koje su preminule u četvrtak će biti urađene u skorije vrijeme – stoji između ostalog u priopćenju i dalje se navodi.

U nalazu i mišljenju vještaka elektro struke je naveden uzrok požara. Nastao je kao posljedica kratkog spoja na provodnicima priključnog kabla radioprijemnika, koji je u vrijeme nastanka požara bio priključen u utikač, stisnut između madraca na krevetu, zida i metalnog dijela kreveta u sobi jednog od štićenika Doma umirovljenika Tuzla. Osnovni uzrok je prvo mehaničko a zatim i termičko opterećenje kabla.

Nalaz i mišljenje vještaka o uzrocima požara su početni dio istražnih radnji koje se provode i koje će u daljem radu biti provedene kako bi se utvrđivala odgovornost i propusti, u cilju prikupljanja činjenica da li bi posljedice bile izbjegnute ili umanjene.