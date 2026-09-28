Otkrili detalje susreta Xija i Trumpa: Umjetna inteligencija u fokusu. Stvaraju poseban kanal

U ponedjeljak je Kina objavila više informacija o onome što je dogovoreno na pregovorima između kineskog čelnika Xija Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa prošlog tjedna, bacajući svjetlo na nekoliko konkretnih ishoda.

Peking kaže da je sa Sjedinjenim Američkim Državama dogovorio pokretanje novog dijaloga o umjetnoj inteligenciji, uz daljnje razgovore zakazane za kraj studenog.

Složili su se i oko uspostave komunikacijskog kanala za incidente povezane s umjetnom inteligencijom. Cilj je spriječiti da se nesporazumi ili neočekivani razvoji događaja pretvore u širi sukob.

Sastanak se pomno pratio zbog bilo kakvih dogovora u vezi s tom tehnologijom, osobito nakon poziva američkih tehnoloških tvrtki da se uspori razvoj. Razlog tome su i nedavna otkrića da su neki sustavi neovlašteno pristupili vladinim stranicama u zemljama poput Australije te se miješali u rad više američkih vladinih agencija.

S druge strane, američki predsjednik ranije je pokazao malo interesa za nove stroge regulacije, naglašavajući potrebu da Amerika pod svaku cijenu nadmaši Kinu na tom polju.

Kineski državni mediji potvrdili su po prvi put u ponedjeljak da je trgovinsko primirje produženo do desetog siječnja. Kratko produženje osigurava da će se oba čelnika ponovno susresti na velikim međunarodnim okupljanjima kasnije ove godine. Trump će prisustvovati summitu Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje u Shenzhenu u studenom, dok bi Xi trebao putovati u Miami na summit G20 u prosincu.

Rijetkost je da se čelnici dvaju najvećih svjetskih gospodarstava susreću tako često. Međutim, Peking se nadao puno duljem produženju primirja, što ovu dvomjesečnu odgodu čini tek skromnim dobitkom, a ne velikim pomakom. Kina je osigurala niže carine na 30 milijardi dolara robe koja ulazi u Ameriku, uz očekivana recipročna smanjenja od strane Pekinga.

Kineski proizvodi koji idu u američke trgovine, u rasponu od igračaka do malih kućanskih aparata i božićnih ukrasa, imat će koristi od nižih carina. Američka administracija također je poručila da će Peking kupovati barem deset milijuna metričkih tona ugljena godišnje u narednim godinama.

Tajvan

Izvješće Bijele kuće nije spominjalo Tajvan, ali to je pitanje očito bilo prioritet za Xija Jinpinga. Prema pekinškim izvješćima o razgovorima, Xi je pozvao Donalda Trumpa da se formalno usprotivi neovisnosti Tajvana i da oprezno pristupa tom pitanju.

Nakon njihovog prethodnog sastanka, Trump je otkrio da ga je Xi izravno pitao hoće li Amerika braniti Tajvan u slučaju kineskog napada. Tada je rekao novinarima da samo on zna odgovor na to pitanje te je postavio sumnju ima li smisla da američke snage putuju tisućama kilometara kako bi vodile rat oko tog pitanja. Ovaj put, američki predsjednik otkrio je puno manje o detaljima pregovora.