Obavijesti

News

Komentari 0
PUNO PRIČE O ODNOSIMA

FOTO Trump ugostio Xija na večeri i darovao mu kip orla: Moramo biti odgovorni kao sile

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Trump ugostio Xija na večeri i darovao mu kip orla: Moramo biti odgovorni kao sile
5
Foto: Evelyn Hockstein
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kineski predsjednik pozvao je 100.000 američkih državljana na studij u Kini, dok će Peking u sklopu svoje "panda diplomacije" dvije pande poslati u američki zoološki vrt kao znak prijateljstva.

Američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping u četvrtak su istaknuli dobre odnose i potrebu za daljnjom suradnjom SAD-a i Kine na svečanoj večeri u Bijeloj kući priređenoj u čast kineskog čelnika. Trump i Xi time su zaključili drugi dan posjeta kineskog predsjednika SAD-u, obilježenog važnim razgovorima o odnosima dviju najvećih svjetskih gospodarstava.

"Predsjednik Xi i ja razumijemo da predstavljamo različite sustave, ali veze među našim narodima traju i nikada se nismo bolje slagali", rekao je Trump.

US President Trump hosts state dinner for Chinese President Xi Jinping in Washington
Foto: Kylie Cooper

Kineskog predsjednika i njegovu suprugu Peng Liyuan nazvao je "doista izvanrednim, nevjerojatnim ljudima" te im je darovao kip orla, službenog nacionalnog simbola SAD-a.

"Zajedno možemo nastaviti graditi odnos koji će promicati prosperitet i sigurnost budućih generacija", rekao je Trump.

Xi je zahvalio Trumpu i njegovoj supruzi Melaniji na "srdačnom gostoprimstvu", istaknuvši da su razgovori donijeli približavanje stavova o nizu pitanja i postavili nove smjernice za odnose SAD-a i Kine.

"Kina i SAD moraju se ponašati odgovorno kao velike sile, odgovoriti na očekivanja svojih građana, prilagoditi se promjenama u svijetu i pronaći način za stabilne odnose i suradnju", rekao je Xi, pozivajući na novo poglavlje u prijateljskim odnosima dviju zemalja.

Ranije u četvrtak Trump i Xi istaknuli su potrebu za boljom komunikacijom i većom suradnjom između dviju najvećih svjetskih gospodarstava.

US President Donald Trump hosts state dinner for China's President Xi Jinping at the White House in Washington, D.C.
Foto: Evelyn Hockstein

Kineski predsjednik pozvao je 100.000 američkih državljana na studij u Kini, dok će Peking u sklopu svoje "panda diplomacije" dvije pande poslati u američki zoološki vrt kao znak prijateljstva.

Trump je najavio donošenje odluka o ključnim pitanjima poput sigurnosti, tehnologije i "superinteligencije", kako naziva umjetnu inteligenciju i područje u kojem se dvije zemlje natječu.

Zaključio je da bi "ispravne" odluke o tim pitanjima mogle pridonijeti miru i prosperitetu u idućim desetljećima.

U pisanom govoru koji je objavila kineska državna agencija Xinhua, Xi je istaknuo da bi SAD i Kina trebali graditi odnose na suradnji, a ne suparništvu. Ovu je godinu pritom ocijenio važnom za odnose dviju zemalja te pozvao na njihovo stabiliziranje uz suradnju, odmjereno natjecanje i rješavanje nesuglasica mirnim putem.

Washington je u srijedu navečer priredio svečani doček kineskom izaslanstvu. Xija i njegovu suprugu dočekala su djeca s buketima cvijeća, dok su iznad njih preletjela dva bombardera B-1. Ceremonija je uključivala i počasnu gardu od 21 člana, topnički plotun te orkestar američkih zračnih snaga koji je izveo himne dviju zemalja.

Tijekom posjeta, koji završava u petak, očekuje se i razgovor o međunarodnim sukobima, uključujući rat u Iranu i rusku invaziju na Ukrajinu.

Xi je posljednji put posjetio SAD 2023, kada je u Kaliforniji sudjelovao na summitu APEC-a i sastao se s tadašnjim predsjednikom Joeom Bidenom. Ovo je njegov prvi posjet Bijeloj kući od 2015, kada je predsjednik bio Barack Obama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Melania: Imala sam lijepo djetinjstvo u Jugoslaviji
ŠTO ĆE SUPRUG REĆI?

Melania: Imala sam lijepo djetinjstvo u Jugoslaviji

Njezine riječi dolaze u trenutku kada aktualni predsjednik Donald Trump pojam komunizma redovito koristi u političkim napadima na svoje protivnike, ponajprije na demokrate
Blokiran je račun Studenca
ZBOG DUGOVA

Blokiran je račun Studenca

Krajem 2025. Studenac je imao 288,9 milijuna eura bankovnog duga i još 160,5 milijuna eura obveza po zajmovima - dakle gotovo 450 milijuna, piše Novi list
I drugi čovjek državnog Fonda koji vodi sanaciju Gospića završio u Uskoku. Imamo razlog
24SATA DOZNAJU

I drugi čovjek državnog Fonda koji vodi sanaciju Gospića završio u Uskoku. Imamo razlog

Mirko Budiša je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša već četvrtu godinu. Dolazi iz HSLS-a i često nastupa u javnosti na temu sanacije. A onda je jučer dao bombastičnu izjavu o sprezi institucija i kriminala...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026