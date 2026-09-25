Trump rekao Xiju da je kineska pomoć Iranu neprihvatljiva

Američki predsjednik Donald Trump jasno je dao do znanja tijekom razgovora u Bijeloj kući s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom da je kineska pomoć Iranu neprihvatljiva, izjavio je u petak američki veleposlanik u Kini David Perdue.

„Prije nekoliko tjedana jasno smo im dali do znanja da je bilo kakva pomoć koju bi pružili Iranu, bila ona izravna ili neizravna, radilo se o obavještajnim podacima, dijelovima ili vojnoj opremi, potpuno neprihvatljiva. Predsjednik Trump jučer je to ponovno vrlo jasno dao do znanja. To je tema koja se neprestano ponavlja”, rekao je Perdue u intervjuu za CNBC.

Na odvojeno pitanje na Fox Newsu znači li to da će Kina prestati pomagati Iranu, Perdue je rekao da je Washington u četvrtak dobio jamstva od Pekinga.

„Već smo vidjeli pomake u vezi s tim. To je ono što je obećano. Jučer su nam zajamčili da to ne čine”, izjavio je Perdue za program „America's Newsroom” na Fox Newsu.

Trump ide u Kinu

Kineski predsjednik Xi Jinping je u petak, , po završetku svog trodnevnog državnog posjeta SAD-u, pozvao američkog predsjednika Donalda Trumpa u novi posjet Kini.

Tijekom ceremonije čaja u Bijeloj kući Xi je rekao da bi dvojica čelnika mogla imati još dvije prilike za susret ove godine: na sastanku na vrhu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) u Kini, te na samitu G20 u Miamiju u prosincu.

„Pozivamo predsjednika i njegovu suprugu u posjet Kini”, rekao je Xi.

„Pa, hvala vam puno, doći ćemo”, odgovorio je Trump, pa dodao da će „puno razgovarati”.

Xi i njegova supruga Peng Liyuan u srijedu su stigli u američku prijestolnicu u trodnevni državni posjet, u vrijeme visokih trgovinskih napetosti između dviju supersila koje su bile glavna tema na dnevnom redu.

Iako su si dvojica čelnika javno međusobno dijelili komplimente, iz njihovih sastanaka u četiri oka proizašlo je malo konkretnih rezultata. Očekuje se da će SAD u ponedjeljak objaviti više detalja o potencijalnom napretku postignutom u vezi s trgovinskim pregovorima.

Trump je posljednji put posjetio Kinu u svibnju, piše dpa. Ovogodišnji samit APEC-a trebao bi se održati u studenome u Shenzhenu.

Svoj dolazak tamo je najavio i ruski predsjednik Vladimir Putin, potaknuvši time nagađanja o mogućem trilateralnom susretu Xija, Trumpa i Putina.

Trump i Xi sastali su se na marginama samita APEC-a i prošle godine u Južnoj Koreji, gdje su postigli šire trgovinsko primirje.