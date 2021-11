Informaciju da na području Bobote, sela s većinskim srpskim stanovništvom, nedaleko od Vukovara, postoji masovna grobnica koju treba potražiti Uprava za zatočene i nestale ima već više od dvije godine. Nakon što je navedeno područje analizirano i pregledano, te je određena mikrolokacija, prije oko mjesec dana počela su iskapanja.

Iako je pregledana samo trećina mikrolokacije, iskapanjima je već pronađeno 10 tijela, pa je izvjesno da će se daljnjim kopanjima otkriti još ostataka nestalih ljudi. Nova masovna grobnica nalazi se 200-tinjak metara od ceste između Bobote i Pačetina, uz šumarak, u neposrednoj blizini dva deponija smeća.

Trud institucija se isplatio

- Tražim svoje roditelje 30 godina, otkad su od kuće odvedeni s grupom ljudi iz Vukovara u improvizirani zatvor u Trpinju. Tamo su maltretirani, otac pogotovo, jer su četnici znali da je moj brat Marko Babić, jedan od zapovjednika Trpinjske ceste. Prema informacijama do kojih sam tijekom godina došla, moji su roditelji, s još nekim zatočenicima, skončali u Boboti, na tom smetlištu - rekla je Kata Lozančić iz Vukovara, jedna od članova obitelji koje su u petak došle na mjesto masovne grobnice, s Ljiljanom Alvir, predsjednicom Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih branitelja i civila.

Alvir kaže kako pronalazak ove masovne grobnice svjedoči o zvjerskom ponašanju prema našim civilima i braniteljima.

- Konačno su trud institucija koje tragaju za nestalima i međusobna suradnja svih nas urodili plodom. Ova grobnica svjedoči o zvjerskom ponašanju prema našim civilima i braniteljima. Ubijeni su i neljudski zatrpani na smetlištu. Pronalazak ovih tijela daje nadu svim obiteljima da će doći do istine o svojim najmilijima. Kako se sad čini, najmanje deset obitelji imat će, poslije identifikacije ostataka, konačno mjesto na kojem će zakopati svoje mrtve, doći i zapaliti svijeću. Ostalim obiteljima koje također tragaju za nestalima ovo može biti nada da će i oni uskoro pronaći posmrtne ostatke - rekla je Alvir.

Nove informacije stigle 2019.

Inače, na široj lokaciji ove grobnice 2011. godine pronađeno je jedno tijelo. Tad su kopali i u širem promjeru ne bi li pronašlo još tijela. Nova informacija o tom grobištu pristigla je 2019. godine kad su također vršena probna iskapanja, no bez rezultata. Tek ove godine izrađena je pregledna mapa dosadašnjih iskapanja i ustanovljena je ova mikrolokacija.

Novinari nisu smjeli fotografirati iskopane ostatke. Oni su još položeni u zemlju, sa svim onime što se nalazi s tijelima. Nije još utvrđeno je li riječ o grobnici u kojoj su ubijeni odmah pokopani nakon što su ubijeni ili su tijela premještana.

Obitelji žele spokoj

Mjesto nove masovne grobnice posjetio je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je najavio da teren nastavljaju pretraživati, tako da broj od 10 pronađenih ostataka možda nije konačan.

- U Vukovarsko-srijemskoj županiji je 520 nestalih osoba na popisu, od kojih je 386 iz Vukovara. Ovo je 151. masovna grobnica do sada otkrivena u Hrvatskoj. Otkad sam 2016. godine preuzeo dužnost ministra branitelja, obavili smo 261 probno iskapanje, od toga u ovoj županiji 99. Ekshumirali smo 18 posmrtnih ostataka, a identificirali 16. To sve govori o naporima koje ulažemo u potragu za nestalima - kazao je Medved podsjetivši one koji imaju saznanja o nestalima da su informacije dužni podijeliti s nadležnim službama te da se svaka informacija ozbiljno razmatra.

- Već sam imala priliku ići na mjesta na kojima iskapaju masovne grobnice i svaki put se nadam da ću u njoj naći svog sina Tomislava, kojeg tražim već 30 godina. Tražim ga dulje nego što je živio. On je bio vukovarski branitelj i nestao je nakon pada grada. Nikad mi je nije lako doći na ovakvo mjesto, u to blato, kišu, gledati u iskopanu jamu s posmrtnim ostacima ubijenih ljudi. Gledaš u to, nastojiš nešto prepoznati, a nemaš što. Ipak, netremice pregledavaš svaku kost. Istodobno se nadaš da je tu, a i da nije. Sve sam starija, pa se nadam da ću ovog puta imati sreću, ako se to može tako nazvati, da je moj sin među ovim iskopanim ostacima - kazala je Marija Šestan.

Iz MUP-a su istaknuli kako ovo nije samo mjesto masovne grobnice nego je i mjesto ratnog zločina, koji ne zastarijeva. S tim u vezi vodi se opsežno kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska počinitelja, koje je intenzivirano s obzirom na to da je od zločina prošlo 30 godina, a dobar dio eventualnih svjedoka već je preminuo.

Pitanje nestalih u Domovinskom ratu najvažnije je međudržavno pitanje u odnosima Hrvatske i Srbije. Srpske vlasti, međutim, čine vrlo malo da se razriješi sudbina nestalih.