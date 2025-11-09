Obavijesti

OTKRIVAMO Bivši ministar je bio Plenkovićeva tajna veza s novom šeficom Vrhovnog suda

Piše Hrvoje Zovko,
OTKRIVAMO Bivši ministar je bio Plenkovićeva tajna veza s novom šeficom Vrhovnog suda
Svi s kojima smo razgovarali imaju pozitivno mišljenje o sutkinji Mirti Matić. Ono što je za nju posebno važno jest i to da su se suci Vrhovnog suda na Općoj sjednici uvjerljivom većinom izjasnili za nju

Mirta Matić, sutkinja Visokog trgovačkog suda, kako stvari stoje, uskoro bi trebala postati prva žena u Hrvatskoj na funkciji predsjednice Vrhovnog suda. No s time još malo treba pričekati s obzirom na uvijek nepredvidive reakcije, odnosno tenzije na relaciji predsjednik države i predsjednik Vlade. Mirta Matić je iskusna sutkinja s 25-godišnjim iskustvom. No javnosti je prilično nepoznata.

