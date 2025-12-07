NOVI EXPRESS Morate znati da je u Vjesniku radilo tadašnje elitno novinarsko društvo, bili su to vrhunski novinari, vrhunski stručnjaci koji su jako dobro poznavali umjetnost, ispričao sudski vještak za slikarstvo
TAJNO BLAGO IZ VJESNIKA PLUS+
Otkrivamo: Evo što se zbiva sa 61 umjetninom iz Vjesnika: Gdje su sada i koliko vrijede?
Čitanje članka: 8 min
U Vjesnikovu neboderu, koji je nekada bio simbol hrvatskog novinarstva, da bi zatim godinama propadao i naposljetku izgorio, tijekom njegova su se postojanja ispisivale brojne priče, ali i čuvala brojna umjetnička djela velikih imena iz hrvatske povijesti, poput Krste Hegedušića, Marijana Detonija, Zlatka Price, Ede Murtića i mnogih drugih. Nakon što je društvo Vjesnik najprije 2012. godine otišlo u stečaj, a zatim 2022. godine i u likvidaciju, sva njihova imovina, uključujući i umjetnine, išla je na aukciju, no vrijednost umjetničkih djela najprije je procijenio Duško Večerina, sudski vještak za slikarstvo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku