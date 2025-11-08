Otkrivamo: Je li se Andrej Plenković ‘okrenuo’ i što je rečeno na mučnom sastanku

Godina je 2015. Kolinda Grabar Kitarović upravo je pobijedila na predsjedničkim izborima i prvo mjesto na koje je otišla bio je šator. Onaj što su ga u znak prosvjeda podigli hrvatski branitelji, odnosno dio njih koji nisu bili zadovoljni tretmanom i primanjima u vrijeme vlasti SDP-a i Zorana Milanovića. Tog proljeća šatoraši su na ulicu dovukli najmanje dvije plinske boce kojima su blokirali Savsku. Iste godine Milanović je izgubio parlamentarne izbore.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+