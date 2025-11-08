Obavijesti

Otkrivamo: Je li se Andrej Plenković 'okrenuo' i što je rečeno na mučnom sastanku

Otkrivamo: Je li se Andrej Plenković ‘okrenuo’ i što je rečeno na mučnom sastanku
NOVI EXPRESS Na konzultacijama s članovima koalicije, kada je odlučio promijeniti strategiju prema ustašizaciji, premijer se žalio na propuste suradnika zbog kojih se on i ministrica kulture nalaze na udaru javnosti

Godina je 2015. Kolinda Grabar Kitarović upravo je pobijedila na predsjedničkim izborima i prvo mjesto na koje je otišla bio je šator. Onaj što su ga u znak prosvjeda podigli hrvatski branitelji, odnosno dio njih koji nisu bili zadovoljni tretmanom i primanjima u vrijeme vlasti SDP-a i Zorana Milanovića. Tog proljeća šatoraši su na ulicu dovukli najmanje dvije plinske boce kojima su blokirali Savsku. Iste godine Milanović je izgubio parlamentarne izbore.

