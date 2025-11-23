Josip Pavičić, nekoć sekretar Saveza komunista u Vjesniku, piše: “Za vrijeme Titova boravka u Zagrebu, u poslovnici Zagrebačke banke u Paromlinskoj ulici u Zagrebu eksplodirao pakleni stroj", donosi Express
OTKRIVAMO: Kako je iz Vjesnikova nebodera izašla bomba za Josipa Broza Tita
Među povijesne zanimljivosti Vjesnikova nebodera - iz kojeg je iscurilo puno povijesti, katkad uzvišene, ponekad tragične, a nerijetko i komične - spada i priča prema kojoj je jedan od atentatora na Josipa Broza došao iz “čokoladice”, kako je glasio popularni pučki naziv zgrade, Ulrichova remek-djela, koje je išlo savršeno ukorak sa svjetskim arhitektonskim tendencijama. U svoje doba bio je to zadnji krik arhitektonske mode, sagrađen prema uzoru na Lever House u njujorškoj Park Aveniji. Lever House bio je tek godinu-dvije mlađi...
