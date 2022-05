Otkrivamo kako je mala tvrtka zaradila milijune: Kupnja uređaja je išla brzo i preko reda

Ekstremnom brzinom Ministarstvo zdravstva odobrilo je kupnju gotovo šest milijuna preplaćenog intraoperativnog uređaja od tvrtke Endomedic, koju je KBC Sestre milosrdnice odabrao na natječaju kao najboljeg ponuđača. Uređaj su navedenoj firmi platili 11,2 milijuna kuna (s PDV-om), iako je Endomedic isti uređaj platilo maksimalno 5,3 milijuna kuna, kako smo doznali iz financijskog izvješća tvrtke za prošlu godinu. Nakon što je KBC Sestre milosrdnice 22. veljače 2021. donijelo odluku o odabiru tvrtke Endomedic i poslalo tu odluku Ministarstvu zdravstva, već im je dan kasnije stigla suglasnost ministarstva na odluku o odabiru tvrtke, kako doznajemo od dobro upućenog izvora iz Ministarstva zdravstva. Izvor nam pojašnjava kako Ministarstvo zdravstva nikad tako brzo ne izdaje suglasnost na odabir tvrtke koja je prošla na natječaju.

Dr. Milas: Nijedna zamolba za prioritetnijim uređajima nije prošla

A kako je za 24sata dr. Ivan Milas, predstojnik Klinike za tumore svjedočio, on je godinama pisao zamolbe za novi kolonoskop jer im je postojeći star 20 godina, pisao je i zamolbu za uređaj za simuliranje zračenja - CT simulator jer je ovaj star 17 godina. Pisali su i molbe za uređaje za zračenje i anesteziološke aparate. No ni jedna zamolba nije prošla. Onda je došla zamolba za spornim uređajem za intraoperativno zračenje, koji je preplaćen gotovo šest milijuna kuna, odnosno 111 posto. To je odobreno "brzinom munje", dok ostale zamolbe za puno prioritetnijim uređajima, poput kolonoskopa, koji se koristi na puno više pacijenata nego ovaj uređaj za intraoperativno zračenje, još nisu odobrene.

- Za ovaj uređaj za intraoperativno zračenje dobio sam neslužbenu informaciju da je ministarstvo voljno kupiti taj aparat. Ovi drugi uređaji koje sam prije tražio nisu nabavljeni. Nama od potresa curi krov, još se nije popravio, sad ide neki natječaj. Bilo je dosta prioritetnijih uređaja za nabaviti od ovog- ispričao je za 24sata dr. Ivan Milas.

Iz Ministarstva zdravstva su nam odgovorili da su oni prvu suglasnost prije početka natječaja poslali Vinogradskoj 1. lipnja 2020. godine.

Ministarstvo u dva dana izdalo suglasnost

- Konačna suglasnost je izdana 12. veljače 2021., a uređaj je plaćen s aktivnosti K895002 od strane KBC-a Sestre milosrdnice 6. svibnja 2021. U zahtjevu za suglasnost izražena je vrijednost uređaja u iznosu od 9 milijuna kn + PDV - stoji u odgovoru Ministarstva zdravstva.

U KBC-u Sestre milosrdnice ističu kako su prvu suglasnost za kupnju tog uređaja zatražili od ministarstva 31. ožujka 2020., a ministarstvo im je istu izdalo 1. lipnja 2020.

- Prije odabira gospodarskog subjekta KBC Sestre milosrdnice tražilo je konačnu suglasnost Ministarstva zdravstva 10. veljače 2021., a dobilo konačnu suglasnost Ministarstva zdravstva 12. veljače 2021. - stoji u odgovoru KBC-a Sestre milosrdnice.

Dakle, dva dana im je samo trebalo da KBC-u Sestre milosrdnice dostave suglasnost za provedbu natječaja.

Kako bismo utvrdili sve okolnosti preplaćenog uređaja, pokušali smo u više navrata doći do Gorana Sarića, vlasnika tvrtke Endomedic. Još nam nije odgovorio na upit niti nam se javio.

Dulibić tvrdio da u Hrvatskoj postoji samo jedan takav uređaj - to nije točno

Državni tajnik Tomislav Dulibić, koji je ujedno i predsjednik upravnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice, koja je provela natječaj za uređaj, odbijao je razgovor s novinarima 24sata. No gostujući na HRT-u oko teme dugova u zdravstvu bio je upitan za aferu. Rekao je da Uskok nije u Ministarstvu zdravstva.

- Vidjet ćemo je li uređaj preplaćen. Ministarstvo je zatražilo očitovanja od bolnice. To je prvi takav uređaj kupljen u Hrvatskoj i na njemu su inzistirale udruge pacijenata, ali ako je bilo nepravilnosti, ako je netko kriv, neka institucije reagiraju i kazne ga - rekao je Dulibić.

Uskok je sigurno o slučaju u svojstvu svjedoka ispitao drugog državnog tajnika, Željka Plazonića, koji je u Rijeci, gdje je u upravnom vijeću KBC-a Rijeka. Taj KBC je odbio kupiti isti uređaj po istoj procijenjenoj vrijednosti nabave jer su smatrali da je cijena previsoka za taj uređaj. Sam Plazonić nam je rekao da ne može ništa komentirati jer su izvidi Uskoka tajni i ne može o tome govoriti. No Dulibić je u svojoj izjavi izrekao još jednu neistinu. Nije točno da je KBC Sestre milosrdnice jedina kupila uređaj. Njemački proizvođač Zeiss prodao je u Hrvatsku još jedan, apsolutno jednaki uređaj. Po cijeni od oko pet milijuna kuna s PDV-om, dok su KBC Sestre milosrdnice uz suglasnost ministarstva uređaj platili 11,2 milijuna kuna s PDV-om.

Kako posluje Endomedic, mala tvrtka koja je uspjela prodati Vinogradskoj uređaj po 111 posto višoj cijeni

Na kraju, vrlo slična nabavna cijena vidi se i u poslovnim knjigama tvrtke Endomedic koja je prodala uređaj. U njihovu poslovnom izvješću stoji da im je trošak robe koje su prodali lani bio 4,2 milijuna kuna (ako dodamo PDV, to je 5,3 milijuna kuna). A praktički jedina roba koju su prodali u godinu dana je taj uređaj. Jer prihodi su im lani bili 9,3 milijuna kuna, a devet milijuna kuna je došlo od uređaja Zeiss intrabeam 600. Naime, oni u svojim prihodima ne iskazuju PDV koji završava u državnom proračunu. Kad se PDV doda na devet milijuna kuna koje je dobio Endomedic, dolazimo do 11,2 milijuna kuna.

Endomedic je mala tvrtka u vlasništvu Gorana Sarića. Iako su uspjeli prodati tako skupi uređaj po 111 posto višoj cijeni nego što su ga sami nabavili, što je nezamisliva marža u poslovanju, nemaju ni svoju internetsku stranicu. Sjedište im je u obiteljskoj zgradi u zabačenoj ulici na zagrebačkoj Trešnjevci. Ona izgleda kao klasična troetažna stambena zgrada, a tek po ploči u prizemlju može se vidjeti da je tu sjedište tvrtke koja, prema poslovnom izvješću, ima četiri zaposlena.

Endomedicu je prošle godina, kad su prodali sporni uređaj, najuspješnija godina po dobiti od 2007. godine, kad su osnovani! Kad su isplatili plaće i ostale troškove poslovanja, ostala im je dobit od gotovo 2,5 milijuna kuna. Ali to nije sve jer će vjerojatno ove godine povući još 1,65 milijuna kuna.

O čemu se radi? Morali su rezervirati tih 1,65 milijuna za eventualne troškove, odnosno kvarenje uređaja u jamstvenom roku. Ta rezervacija im se vodi kao rashod iako novac nije potrošen, nego je na računu. U godinu dana, otkako je uređaj dostavljen Klinici za tumore, uređaj se nije kvario. Nije puno ni radio. Kako su nam službeno odgovorili, u godinu dana je korišten tek za devet onkoloških pacijenata. To znači da će 1,65 dodatnih milijuna kuna ostati Endomedicu, odnosno njegovu vlasniku Sariću. Kad se to zbroji s već iskazanom dobiti, dolazimo do 4,1 milijun kuna dobiti. Koja je ostvarena na jednom jedinom uređaju koji je skupo prodan državi na više nego čudnom natječaju.

Prije natječaja Vinogradske, tvrtka je jedva preživljavala

Inače, Endomedic je dvije godine prije sporne kupnje praktički jedva preživljavao. I to je vidljivo iz njihovih poslovnih izvješća. Godine 2020. imali su prihod tek nešto veći od 183.000 kuna, a gubitak od gotovo 830.000 kuna. Veoma slično bilo je i 2019. godine, kad su imali tek 173.000 kuna prihoda i gubitak od 882.000 kuna.

No tvrtka je imala i zadržanu dobit od prošlih godina, pa su uspjeli preživjeti. Kao što smo već rekli, ta dobit nikad nije bila kao kad su prodali sporni uređaj, a prijašnji rekord je bio 2013. i 2014. godine, kad su ostvarili 2,1 milijun, odnosno 1,9 milijuna kuna dobiti. Prema evidencijama isplata iz državnog proračuna koje su dostupne tek od 2013. godine, Endomedic je nabavljao laboratorijsku opremu i materijal za hrvatske bolnice koju je isplaćivalo Ministarstvo zdravstva. Opet, ni jednom ni približno u takvim iznosima koje su dobili za samo jedan uređaj. Primjerice, najviše im je iz državnog proračuna u prošlosti isplaćeno 2014. godine, u vrijeme SDP-ovih ministara Rajka Ostojića i Siniše Varge. Ali tad je je isplata bila po tri različite osnove za medicinsku i laboratorijsku opremu. U vrijeme ove dvojice SDP-ovih ministara, od 2013. do kraja 2015. godine, Endomedici je s PDV-om isplaćeno više od 13 milijuna kuna. Ostojić nam je rekao da uopće ne zna o kojoj tvrtki je riječ.

Slučajno ili ne, promjena i dolazak HDZ-ove vlasti su im donijeli sušne godine. Ili nije bilo isplata iz proračuna ili se oni mogu mjeriti iznosima nešto većim od 100.000 kuna godišnje.

Sve do lani. Kad prodaju sporni uređaj i kad je iz proračuna Ministarstva zdravstva isplaćeno 11,2 milijuna kuna. Ali ni to nije sve, službeni podaci kažu da im je plaćeno i dodatnih više od 170.000 kuna za "materijal i sirovine".

Ova afera je izazvala i podjele u HDZ-u, o čemu možete čitati u novom broju tjednika Express, koji je od petka na kioscima. Tjednik donosi i informaciju zašto je premijer Andrej Plenković, unatoč aferama, ipak odlučio ostaviti ministra Vilija Beroša na funkciji, iako dio stranke smatra da to znači da bi opet Uskok mogao raditi rekonstrukciju Vlade.

Najčitaniji članci