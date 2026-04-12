Expressov autor, upućeni vojni analitičar iz Beograda, otkriva nepoznate detalje o posljednjem danu postojanja golemog vojnog aerodroma Željava kod Bihaća, s 5 pista i 3.5 kilometara velikih tunela pod zemljom
OTKRIVAMO: Kompleks vrijedan 4 milijarde dolara JNA je digla u zrak '92. Evo istine o tome!
Aerodrom Bihać zaposjednut je u proljeće 1968. godine. Završene su procedure formalne primopredaje infrastrukture i avioni su došli – MiG-ovi 21 preletjeli su 28. svibnja s Plesa u Bihać. Invazija Varšavskog pakta na Čehoslovačku u noći na 21. kolovoza 1968. godine bila je povod za prelazak cijele JNA u punu borbenu spremnost. Očekivalo se da će Moskva pokušati oboriti komunističke režime kao domine u nizu i za svaki slučaj bihaćki 117. lovački zrakoplovni puk tjednima je držao osam presretača MiG 21F-13 u pripravnosti broj 1 – pilot je sjedio u kabini zrakoplova naoružanog raketama zrak-zrak, gorivo do vrha spremnika, elektrika priključena na vozilo s agregatom i, da je naređeno, zrakoplovi bi poletjeli u nekoliko minuta. Prilike su se smirile i slijedile su godine rutinske letačke obuke.
