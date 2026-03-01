Express donosi do sad neobjavljeni zapisi iz knjige ‘Tajne Komunističke internacionale. Šifrirana prepiska’ gdje se spominje obavještajac sa pseudonimom ‘Stefan’. To je bio Hrvat Ivan Krajačić Stevo...
Otkrivamo: Prvi dokument iz ruskih arhiva o špijunu koji je za Staljina trebao ‘ubiti’ Tita!
Ivan Krajačić - Stevo, jedan od najvažnijih i najutjecajnijih hrvatskih komunista, imao je obavještajne veze sa SSSR-om. O tome je otvoreno pisano u našoj historiografiji i publicistici, no priča o sovjetskim vezama Steve Krajačića, uslijed nedostupnosti izvora, često je zasnivana na glasinama i poluistinama, a rijetko na provjerljivim arhivskim materijalima. Stoga čak i profesionalni povjesničari nekad ponavljaju mitove, kao recimo Jože Pirjevec, koji je iznio dramatičnu, ali izmišljenu senzacionalističku tvrdnju da je Krajačiću bilo naređeno da ubije Tita.
