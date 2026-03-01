Obavijesti

Otkrivamo: Prvi dokument iz ruskih arhiva o špijunu koji je za Staljina trebao ‘ubiti’ Tita!

Piše Stefan Gužvica,
Express donosi do sad neobjavljeni zapisi iz knjige ‘Tajne Komunističke internacionale. Šifrirana prepiska’ gdje se spominje obavještajac sa pseudonimom ‘Stefan’. To je bio Hrvat Ivan Krajačić Stevo...

Admiral

Ivan Krajačić - Stevo, jedan od najvažnijih i najutjecajnijih hrvatskih komunista, imao je obavještajne veze sa SSSR-om. O tome je otvoreno pisano u našoj historiografiji i publicistici, no priča o sovjetskim vezama Steve Krajačića, uslijed nedostupnosti izvora, često je zasnivana na glasinama i poluistinama, a rijetko na provjerljivim arhivskim materijalima. Stoga čak i profesionalni povjesničari nekad ponavljaju mitove, kao recimo Jože Pirjevec, koji je iznio dramatičnu, ali izmišljenu senzacionalističku tvrdnju da je Krajačiću bilo naređeno da ubije Tita.

