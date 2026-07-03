Otkriven vjerojatni uzrok pada aviona kod Medulina

Prema nalazima preliminarnog izvješća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu vjerojatni uzrok pada zrakoplova 4. lipnja u Medulinu, kada su poginula četiri austrijska državljana, je zastoj motora zrakoplova uslijed nedostatka goriva te neuspjelo prinudno slijetanje.

"Deformacije na propeleru zrakoplova ukazuju da se u trenutku udara nije okretao. U rezervoarima nije pronađeno gorivo, kao niti u ostalim elementima gorivog sustava. Nije bilo izlijevanja goriva u tlo te nije došlo do gorenja, odnosno požara", navodi se na web stranicama Agencije.

Dodaje se kako će se u daljnjem tijeku istrage analizirati postupci oko opskrbe aviona gorivom, tijek prinudnog slijetanja te ostali detalji koji se pokažu relevantnima. Osim toga provest će se analiza stanja zrakoplova i pilota prije nesreće, kao i ostale radnje koje se u daljnjem tijeku istrage pokažu potrebnima te će po završetku istrage AIN izraditi i objaviti završno izvješće o toj nesreći.

Nesreća se dogodila 4. lipnja u prijepodnevnim satima kada je američki jednomotorni klipni avion Beechcraft G36 Bonanza, registarske oznake D-ENTT koji je letio od grada Lienza u Austriji prema Istri, s planom slijetanja na aerodrom u Medulinu pao u blizini aerodroma kojom prigodom su smrtno stradala četiri austrijska državljana.

Prema utvrđenim činjenicama let do Istre protekao je normalno, a iz zapisa putanje aviona, kao i zapisa komunikacije pilota s kontrolom leta, do trenutka pada nije utvrđeno ništa što bi moglo nagovijestiti eventualne probleme.

Avion pao kilometar jugozapadno od aerodroma

Avion je, slijedeći upute aerodromske kontrole leta Zračne luke Pula, snižavao prema Aerodromu Medulin te ni u toj fazi leta nije bilo nikakvih naznaka mogućih poteškoća. U samom prilazu aerodromu Medulin, avion se srušio na veću ravnu travnatu površinu oko kilometar jugozapadno od aerodroma te je uslijed udara u tlo, avion potpuno uništen, a sve četiri osobe koje su se nalazile u avionu, smrtno su stradale. Tom prilikom nije došlo do požara.

Većina olupine potpuno uništenog aviona nalazila se na jednom mjestu, dok su manji dijelovi, uglavnom krhotine, bili razbacani uokolo. Deformacije na propeleru ukazuju da se u trenutku udara nije okretao. U rezervoarima nije pronađeno gorivo, kao niti u ostalim elementima gorivog sustava. Nije bilo izlijevanja goriva u tlo te samim time nije došlo do gorenja, odnosno požara.

Obavijest o nesreći aviona AIN je dobila odmah po događaju od Hrvatske kontrole zračne plovidbe i OKC MUP-a te su se odmah po zaprimljenoj obavijesti, istražitelji AIN uputili na mjesto nesreće.

"Istoga dana obavljen je očevid i otvorena je istraga. Sukladno odredbama ICAO Annex 13, u roku 30 dana od dana nesreće AIN je izdao preliminarno izvješće u kojem se navode informacije i saznanja do kojih se došlo u ranoj fazi istrage", naveli su iz Agencije i dodali kako je u dosadašnjem tijeku istrage obavljen očevid na terenu te su prikupljeni podaci koji uključuju komunikaciju pilota s kontrolom, plan leta te radarski zapis leta, kao i ostala potrebna dokumentacija.