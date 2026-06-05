AIN o padu aviona u Medulinu: Srušio se u blizini aerodroma

Zrakoplov u kojem su u četvrtak poginula četiri austrijska državljanina pao je dva do tri kilometara jugozapadno od aerodroma Medulin, izvijestila je u petak ujutro Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN). Riječ je o nesreći zrakoplova Beechcraft G36 Bonanza njemačkih registarskih oznaka D-ENTT koja se dogodila u četvrtak oko 11,18 sati u blizini aerodroma Medulin pri čemu su smrtno stradala četiri državljana Republike Austrije. Zrakoplov je prema aerodromu Medulin poletio iz Zračne luke Lienz - Nikolsdorf (LOKL). AIN je izvijestila da ju je o događaju odmah obavijestio Operativno-komunikacijski centar Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske kontrole zračne plovidbe. "Odmah po zaprimanju dojave o događaju, istražitelji zrakoplovnih nesreća Agencije izašli su na mjesto nesreće radi provođenja očevida", naveli su na svojim internetskim stranicama.

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Napomenuli su da sigurnosnu istragu nesreće pokreću u skladu s odredbama Uredbe (EU) kojom se uređuju istrage u civilnom zrakoplovstvu. Po završetku sigurnosne istrage, njezini rezultati bit će javno objavljeni na mrežnim stranicama Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu u obliku završnog izvješća o nesreći, navela je Agencija.

Županijsko državno odvjetništvo u Puli izvijestio je nakon očevida da su prilikom udara zrakoplova u tlo u četvrtak na području Općine Medulin smrtno su stradala četiri austrijska državljanina rođena 1978., 1968., 1986. i 1961. godine.

Naloženo je provođenje pregleda i obdukcije tijela smrtno stradalih osoba te se poduzimaju daljnje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti tog događaja, navodi tužiteljstvo.

Očevid su povodom zrakoplovne nesreće proveli policijski službenici istarske policije uz sudjelovanje istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i dežurne zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Puli.

Umirovljeni pilot Nijaz Delić koji je na medulinskom aerodromu očekivao slijetanje zrakoplova s četvero putnika rekao je za HRT da je letjelica do visine od oko 300 metara letjela uobičajeno.

"Onda je odjednom počeo letjeti u spiralu. Pokušao se izravnati. Mislim da se i uspio izravnati po horizontali, ali je još uvijek imao vrlo strm kut prema aerodromu i jednostavno je zašao prema brdu, iza šume. Nismo ga više vidjeli, nije bilo eksplozije, nije bilo ništa, rekao je Delić.