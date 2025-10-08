Tijekom radova na Kaptolu otkrivena misteriozna rupa

Otkriven je mali otvor na zagrebačkom Kaptolu. Rupa je nastala tijekom radova na polupodzemnim spremnicima odmah preko puta zagrebačke katedrale, a iz nje je izvirila ciglena konstrukcija...

Zagreb: Na gradilištu za polupodzemne spremnike otkriven zanimljiv prolaz | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na stranici Zagreb Pulse stoji da je ciglena konstrukcija visine oko pola metra i obložena je opekom koja sugerira da je vrlo vjerojatno riječ o građevinskom zahvatu izvedenom u prošlom stoljeću.

- Sasvim je moguće da je postojeći dio infrastrukture bio prenamjenjivan širenjem grada. Sama konstrukcija ne izgleda previše stabilno, a dužina prolaza po mojoj procjeni iznosi oko 5 metara (dio koji je bio vidljiv mojim očima) - stoji u objavi.

- Dok sam bio unutra nisam se mogao provući iza ove cijevi i nanosa zemlje zbog skučenosti prostora, ali golim okom nisam mogao vidjeti ciglu koja bi označavala kraj konstrukcije! Više je izgledalo kao da je na tom dijelu došlo do urušavanja tla - napisao je autor objave.

Poslali smo upite Gradu Zagrebu i Holdingu, a njihove ćemo odgovore objaviti kada ih zaprimimo.