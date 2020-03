Otpis, ne odgoda! Jednostavno je: Zaradiš nula, platiš nula...

Dražen Oreščanin iz Inicijative Glas poduzetnika, gostovao je u N1 studiju uživo i ponovio je da je glavni zahtjev njihove Inicijative Vladi – otpis, a ne odgoda naplate poreza i doprinosa za sve čije je poslovanje pogođeno pandemijom koronoavirusa.

- Vrlo je jednostavno, ako zaradiš nula, platiš nula - pojašnjava Oreščanin i dodaje da uz ovaj, imaju još i zahtjev otpisa svih parafiskalnih nameta, komunalnih naknada i najmova te traže moratorij na sve kredite i leasinge, u trajanju od godine dana - kaže.

- Sada već imamo 50 tisuća nezaposlenih, a prema nekim analizama koje smo radili do kraja godine moglo bi ih biti 400 tisuća. Potraje li ovo do lipnja, to je smak svijeta - poručuje i iznosi podatak da je 70 posto zaposlenih u mikro, malom i srednjem poduzetništvu koje je vezano uz turizam, a da turizam čini 25 posto našeg BDP-a.

- Turizma nema, već smo sad na koljenima, a do kraja lipnja 'ko živ `ko mrtav - poručuje Oreščanin koji sumnja da se ova sezona može spasiti s obzirom da će ljudi manje putovati, a i države će inzistirati da građani ostanu u svojim zemljama i da se poveća potrošnja.

Kada su u pitanju subvencionirani krediti koje neki zagovaraju, Oreščanin kaže da su oni biti velikim tvrtkama jer nikakav kredit neće pomoći postolaru i frizerki, a ni ugostitelju da zadrži kuhara i konobara.

- Mjere o minimalcu su dobre i puno ih tvrtki koristi, međutim ta mjera može biti učinkovita smo uz otpis, a ne odgodu naplate poreza i doprinosa - zaključuje Oreščanin koji na pitanje o javnom sektoru poručuje da očekuje solidarnost kada je u pitanju rezanje prava, ali i da oni na 'prvoj crti', liječnici, policija, vatrogasci, moraju biti adekvatno nagrađeni, donosi N1.