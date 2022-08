Otpuštena liječnica o skandalu u KBC-u Rijeka: 'Sve je laž. Otkrit ću vam što je bilo s lijekovima'

Bivšoj predstojnici Klinike Ingrid Belac Lovasić, bivšoj glavnoj sestri Vlasti Predovan i medicinskoj sestri Dinki Milinković uručen je otkaz zbog višestrukih teških povreda iz radnog odnosa, tj., zbog neodgovarajuće skladištenih i skrivenih lijekova.

Lovasić je na početku rekla kako ni u "najcrnijim snovima" nije zamišljala da će morati organizirati ovakvu konferenciju za medije.

- Dužna sam vas izvijestiti o stvarnim događajima na Klinici za onkologiju i radioterapiju na KBC-u Rijeka, i pojasniti pozadinu napada na mene i sestre - rekla je. Za optužbe je poručila da su gomila laži koju im imputira vodstvo KBC Rijeka.

'Sve što nam se stavlja na teret je laž'

- Sve što nam se stavlja na teret je konstrukcija laži u režiji Željka Plazonića i profesorice Renate Dobrila-Dintinjana, motivirano prvenstveno osobnim interesima - rekla je i poručila kako profesorica prema njoj i sestri Predovan "već dulje vrijeme iskazuje patološku mržnju i netrpeljivost".

Istaknula je da zbog nje zatražila od ravnatelja KBC-a Ružića inspekcijsku zaštitu u tri navrata.

- Podnijela sam i zahtjev za zaštitu dostojanstva radnika. Što sam dobila? 2. kolovoza razriješene predstojnice klinike za radioterapiju i onkologiju, a 12. kolovoza izvanredni otkaz - rekla je.

'Kutija s tabletama nije skrivana u nikakvom podrumu'

Osvrnula se i na, kako kaže, navodno pronađene kutije onkoloških lijekova u podrumu kojima je istekao rok trajanja.

- Kutija s tabletama onkološke terapije nije skrivana u nikakvom podrumu, već je odložena u jedinom skladištu koje imamo na odjelu za radioterapiju i onkologiju. Lijekovi u kutiji su u tabletama i prema preporuci proizvođača čuvaju se na suhom i tamnom mjestu, što je i bio slučaj. Kako je došlo do ovog viška tableta i čemu on služi? Dobiveni lijek se nabavlja i veže uz konkretnog onkološkog bolesnika i samo ga on može primati, nitko drugi. Dakle, lijek odobren i propisan za Marka Markovića ne može koristiti - rekla je.

- Posebno skupi lijekovi propisuju se bolesnicima s medicinskom indikacijom, a potpisuje ih povjerenstvo za lijekove. Na žalost, kako to biva na onkologiji, neki od bolesnika zbog svojeg loše općeg stanja ne dožive primjenu svih propisanih tableta iz te kutije, pa se tako stvori višak u dnevnoj bolnici klinike. Višak se može pojaviti kod pogoršanja maligne bolesti, zato što pacijent mora pauzirati terapiju - objasnila je.

Rekla je da se lijekovi kojima je istekao rok trajanja mogu isključivo ukloniti i uništiti.

- Teza da je počinjena šteta za bolnicu je potpuno promašena jer ti lijekovi nisu predviđeni za ponovo korištenje i prepisivanje drugim bolesnicima. Kolika bi bila šteta za bolnicu da smo imali protokol zbrinjavanja viška tableta i da su oni prema njemu bili uništeni? - rekla je i dodala kako u KBC Rijeka ne postoji protokol prema koju me rješava tako nastali višak skupih tableta te da svaki liječnik to radi po svom nahođenju.

O optužbama

Rekla je i kako je jedna stavka u obrazloženju otkaza o radu povišena temperatura od 19,5 Celzijevih u hladnjaku za čuvanje lijekova.

- Problem s tom optužbom jest da je sestra Vlasta zadnji puta radila na klinici 10. lipnja. Ja sam radila 21. srpnja. Nisam dalje zbog bolovanja. Oni nas optužuju da je 28. srpnja evidentiranja temperatura u hladnjaku gdje se čuvaju lijekovi 19,5 stupnja. Kako nas tri možemo biti odgovorne kada smo sve bile na bolovanju - rekla je.

- U svim dokumentima o izvanrednom otkazu piše i da je inventura u klinici učinjena 30. lipnja, jer sam se baš taj dan vratila sa starog godišnjeg. Inventura je učinjena 28. lipnja kada me nije bilo na klinici tako da je i to laž - rekla je.

'Nije mi jasan cilj'

Za Plazonića je rekla da ga je Vlada smijenila prošli četvrtak te da je htio stvoriti još jednu aferu kojom će destabilizirati sustav i stvarati probleme ministru Viliju Berošu.

- Nije mi jasan cilj ravnatelja Ružića, ali pretpostavljam da se trebao dodvoravati primarijusu Plazoniću kako bi se održao na mjestu ravnatelja. Cilj prof. Dobrila-Dintinjana bio je kreiranje megaklinike i preuzimanje kontrole na skupim lijekovima te osvete i moje osobne defamacije - rekla je.

Na kraju je poručila da iza nje stoje njeni pacijenti, kao i Udruga onkoloških bolesnika RH.

