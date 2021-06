Profesorica zadarske Škole primijenjene umjetnosti i dizajna završila je na Hitnoj pomoći nakon što joj je netko od učenika u piće ulio opasni dezinficijens.

Kako doznajemo, netko joj je dezinficijens ulio u bocu s vodom, a nakon što ga je popila, zatražila je liječničku pomoć. Nakon obrade u bolnici puštena je kući te se, kako saznajemo, osjeća dobro. Trovanje djelatnice potvrdila je i ravnateljica škole Marjana Bakmaz.

- Jako nas je iznenadilo. U tom su razredu uglavnom maloljetnici, ali sve ćemo utvrditi. Kamere nemamo u razredu, a dezinficijens je u piće stavljen tijekom malog odmora. Obavljamo razgovore s učenicima i roditeljima. Kad se utvrdi krivac, izreći ćemo najstrože sankcije. Nasreću, djelatnica je dobro i već danas se vraća na posao - ispričala nam je ravnateljica.

Iz zadarske policije poručili su kako imaju saznanja o tome i provode izvide kojima će utvrditi sve relevantne okolnosti za daljnju obradu.

Kakve bi posljedice mogao imati počinitelj ili počinitelji pitali smo odvjetnika Rafaela Krešića te radi li se možda i o pokušaju ubojstva.

- Da bi se to djelo okarakteriziralo kao pokušaj ubojstva moraju biti ispunjena dva elementa, nevezano radi li se o maloljetniku ili punoljetniku. Prvo, mora se odrediti je li u piće stavljena velika količina dezinficijensa koja bi mogla uzrokovati smrt. Drugi element je koja je bila namjera počinitelja. Mora se točno utvrditi da su počinitelji htjeli ubiti profesoricu, a to mi se, po ovom što znam, čini malo vjerojatnim. U svakom slučaju, ovdje se radi o dovođenju u opasnost, a to će se utvrditi istragom - pojasnio nam je odvjetnik Krešić.

Slučaj trovanja dezinficijensom bio je i u travnju ove godine u odgojnom zavodu u Turopolju. Više maloljetnika popilo je dezinficijens, zbog čega su u taj zatvor pozvane ekipe Hitne pomoći. Sredstvo za dezinfekciju na bazi alkohola razrijedili su s vodom i tu tekućinu popili.

Posljednjih godinu dana, uslijed pandemije korona virusa, dezinficijensi se nalaze na svakom koraku. Sadrže određena kemijska svojstva koja dezinficiraju ruke. Ako se popije mala količina dezinficijensa, ona može tek oštetiti sluznice ždrijela, grkljana ili jednjaka, dok veća količina može naštetiti jetri i mozgu.

- Trebamo imati na umu da kad govorimo o dezinficijensima, postoji velika podjela. Kad se radi o uporabi kod ljudi, trenutačno zbog pandemije koristimo najčešće dezinficijense na bazi etanola, propanola. Ako se popije gutljaj ili dva, može doći do mučnine. Svakako savjetujemo da se potraži pomoć liječnika, a to najčešće prođe samo od sebe. U slučaju veće količine tu dolazi do opijenosti i sličnih simptoma, kao i kod pretjerivanja s alkoholom. Sve su to biocidni proizvodi koji prolaze kontrolu pri Ministarstvu zdravstva te se na etiketi mora jasno istaknuti njihova primjena - pojasnila nam je Magda Đuzel, voditeljica Odsjeka za sigurnosno-tehničke listove pri HZJZ-u.