Otrovao je vlastitu ženu i kćer: 'Htio sam ubiti štakore u kući'

Liječnik anesteziolog i profesor na Kineskom sveučilištu u Hong Kongu osuđen je zbog bizarnog ubojstva supruge i kćeri na doživotni zatvor. Malezijski državljanin Khaw Kim Sun (53) napunio je loptu za jogu ugljičnim monoksidom i stavio je u automobil svoje supruge, 47-godišnje Wong Siew Fing, s kojom ima četvero djece.

U svibnju 2015. godine, Wong i njezina 16-godišnja kćer pronađene su bez svijesti u automobilu parkiranom na autobusnoj stanici, samo sat vremena nakon što su otišle iz kuće. Prevezene su u bolnicu, no već je bilo kasno - obje su preminule od teškog trovanja ugljičnim monoksidom.

Istraga okolnosti njihove smrti na početku je zbunila policijske istražitelje - naime, njihov žuti Mini Cooper bio je u savršeno ispravnom stanju. Drugim riječima, trovanje ugljičnim monoksidom nije bilo izazvano neispravnim ispušnim sustavom u automobilu.

No pažnju istražitelja privukla je ispuhana lopta za jogu koju su pronašli u prtljažniku.

Khaw Kim Sun uhićen je u rujnu iste godine pod sumnjom za ubojstvo - jedan od njegovih kolega policiji je ispričao da ga je vidio kako puni dvije lopte ugljičnim monoksidom. Khaw je nabavio ugljični dioksid iz bolnice u kojoj je radio - a kolegama je rekao da želi ispitati 'njegovu čistoću i učinak na zečeve'.

Kasnije je promijenio priču i policiji rekao da je ugljični monoksid uzeo jer je kod kuće htio potamaniti štakore.

Ovu laž razotkrio je domar angažiran na održavanju obiteljske kuće, koji je u svojem svjedočenju izjavio da obitelj nije imala nikakvih problema s glodavcima.

Daljnja istraga pokazala je da par već duže vrijeme nije bio u dobrim odnosima, ali i dalje su živjeli zajedno. Kwan se upustio u ljubavnu aferu sa studenticom, a tužitelji su na sudu tvrdili da je odlučio ubiti suprugu jer ona nije htjela pristati na razvod.

#Breaking: After almost seven hours of deliberation, the jury found Khaw Kim Sun guilty of murdering his wife and daughter three years ago.https://t.co/qmG7XK1oBi