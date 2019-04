Otto napao petero ljudi, spasila ih čivava Jahu: 'Uspavat će ga'

Imali smo majstore. Pas je u jednom trenutku spavao, a u drugom, dok su vrata ostala otvorena, izjurio je van, ispričao nam je Ivan Sporiš (62), vlasnik psa Otta, koji je u utorak poslijepodne na zagrebačkom Ksaveru napao pet i ugrizao četvero ljudi.

Pas Otto je star tri godine. Sporiš kaže da je pasmine cane corso i da ga je dobio od prijatelja kao štene staro tri mjeseca. Pas je gotovo tri sata bježao policajcima po Ksaveru te napadao i grizao nedužne prolaznike. Prema riječima vlasnika, pas je i prije već nekoga ugrizao, zbog čega su posebno pazili na njega te su ga držali na povodcu i u kući dok su u njoj zbog radova bili majstori.

Prva žena koju je pas ugrizao, profesorica S. K. (64), ispričala nam je da je nešto poslije 16 sati išla s nastave.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Hodala sam kaskadama, bila sam na 3. etaži i vidjela vlasnicu kako sjedi na stepenicama. Uz nju je bio taj mladi pas znatno uznemiren. Znam sa psima pa sam znala da mu ne smijem okretati leđa. Hodao je oko vlasnice, koja je sjedila kao zombi, crnog lica i uplakanih očiju. Bila sam na prvoj stepenici, kad me pas gurnuo s obje šape. Potom me zgrabio prvo za jednu, potom za drugu ruku, no nije me ugrizao, samo zaslinio - ispričala nam je. U tom trenutku je S. K. stala i ukipila se. Znala je da mora stajati mirno.

Nakon što je dvaput primio S. K. za ruku, vlasnica, koja dotad nije reagirala ni pokušala zaustaviti psa, krenula je za njim.

- Dvaput je pala po stepenicama. Razmišljala sam treba li zvati policiju, ipak je moglo naići neko dijete. Sad mi je žao što nisam zvala - rekla je profesorica. Smatra da za sve nije kriv pas, nego vlasnici, koji ga nisu znali iskontrolirati. U ruci je držala ključ s igračkom, koju je pas uhvatio i počeo se igrati. Ubrzo ju je pustio, pa je uzela ključeve i nastavila dalje.

U tom trenutku naišao je susjed, kojega zovu Grga, sa svojim psićem, čivavom Jahu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Pas joj je prišao, htio ju je ponjušiti, a ona ga je ugrizla za njušku - rekao je Grga ponosno mazeći svoju čivavu. Ima još jednu, no ona je tad bila kod kuće. Vjeruje da je pas bio iziritiran nečim i da je zato napao.

Pas je nakon toga napao još nekoliko ljudi, prema riječima vlasnika, navodno čak devet. Otto je nekontrolirano trčao gore-dolje po Ksaveru, sve do 19 sati. Navodno su ga uhvatili tek na Gupčevoj zvijezdi.

Htjela mu je dati keksić

Kako je izvijestila zagrebačka policija, pas je napao pet ljudi u dobi od 30, 71, 47, 46 i 46 godina, od kojih tri muškarca i dvije žene (46 i 47 godina). Njih četvero je pas ugrizao, dok je 46-godišnjakinji potrgao odjeću. Kako doznajemo, riječ je o vlasnici Salona za uljepšavanje pasa, koji se nalazi na gornjem platou kompleksa na Ksaveru.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Mene je zgrabio posljednju. Bila sam s djelatnicom u salonu, imali smo pudlu na stolu. U jednom trenutku sam kroz izlog vidjela psa kako stoji i gleda prema salonu. Nikad ga prije toga nisam vidjela. Ne bih ni izlazila da je to bio poznati pas, kojeg sam viđala da se ovuda šeta. Kako sam veliki ljubitelj pasa, uzela sam keksić i izašla ispred salona. Imao je čudan pogled, zbog čega sam shvatila da nije prijateljski nastrojen pa sam krenula natrag u salon. Tad me uhvatio za kuk - rekla je žrtva.

Prevezli ih u Traumu

Iako je njezina rana bila samo površinska, na nagovor ostalih žrtava javila se policiji.

Hitna pomoć ih je sve prevezla u Kliniku za traumatologiju u Draškovićevoj ulici. Tamo su im sanirali ozljede, koje su okvalificirali kao lakše. Najgore je prošao 71-godišnjak, kojeg je pas ugrizao za nogu i ruku. On se navodno vraćao kući preko livade. Njega je Otto ugrizao za nogu. Uspio ga je drugom nogom odgurnuti, nakon čega ga je uhvatio za ruku.

- Nasreću, nije bio s unukom, često znaju zajedno ići kući prečacem preko livade. Hvala Bogu da je bio sam - rekla nam je njegova poznanica.

Jedna od žrtava, kažu nam stanari, mladić je koji radi u agenciji na gornjem platou. Njega je Otto dohvatio dok se s posla vraćao kući. Jedna žena od napada se uspjela obraniti torbom.

U policiji odbila alkotest

Policija je nakon kriminalističke obrade kazneno prijavila ženu (45) zbog dovođenja u opasnost života i imovine. Kako doznajemo, riječ je o Tamari T., Ivanovoj nevjenčanoj supruzi. Policija je izvijestila da je bila pod vidnim utjecajem alkohola i da je odbila alkotest.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Mediji krivo prenose. Moja supruga nije šetala psa, nego je pas pobjegao. Imamo majstore koji nam rade centralno grijanje i vjerojatno ga je buka izludila. Iako je cijeli dan bio na lajni, uspio se otrgnuti i pobjeći. Kad sam vidio da je zapalio, govorim Tamari, idi ga nađi dok ne napravi nešto. A on je već napravio. Sve se brzo dogodilo – i murija dolazi i ljudi su napadnuti. I Tamaru je napao koja ga hrani, voli, pazi i da nije bilo žena iz salona za pse još bi je izgrizao – nešto mu se “pomaknulo”. Vrata kuće su inače uvijek zatvorena. On nije pas koji napada, možete ga jahati, dobar je. Žao mi je ljudi koje je napao, ali ubit će Otta - priča o svom ljubimcu Sporiš.



– Moja Tamara je inače na terapiji, pije Praxitene zbog teških klaster-glavobolja – vlasnik psa komentirao je za Večernji list.

'Psa će morati usmrtiti'

- Pas će idućih deset dana biti u karanteni i nitko ne smije do njega. Pas je opasan kao i svaki koji ugrize. On je sad na promatranju, a za sve ostalo se morate obratiti veterinarskoj inspekciji - rekli su iz Skloništa za nezbrinute životinje u Dumovcu.

Gordan Jerbić, načelnik sektora veterinarske inspekcije, rekao je za Dnevnik Nove TV da će pas morati biti usmrćen.

- Radi se o slučaju u kojem je nad tim psom veterinarska inspekcija već provela mjere. Radilo se o prekršaju u kojem je životinja ugrizla čovjeka. Nažalost, vlasnik se u prijašnjim slučajevima oglušio na te mjere, pa će nažalost ta životinja morati biti usmrćena - rekao je Jerbić.

Dodao je kako će predložiti sudu da protiv vlasnika donese mjera da mu se zabrani držanje takvih pasa obzirom na to da se radi o vlasniku koji nije poštivao naređene mjere.