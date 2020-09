Otvaraju školske dvorane za sportaše, a HZJZ bi preporuke trebao objaviti do kraja tjedna

Primjena novih mjera bi krenula idući tjedan. Išlo bi se u fazama, a za početak bi se omogućilo bavljenje sportom dvoranskim klubovima koji bez škoskih dvorana ne mogu funkcionirati

<p>Školske dvorane i prostori koje u školama koriste učenici prema sadašnjim preporukama ne smiju se koristiti za izvan nastavne aktivnosti, no i to će se uskoro promijeniti.</p><p>- Prije samo mjesec dana pitanje je bilo hoće li škola uopće početi. Sad raspravljamo hoćemo li pustiti nekoga tko školi ne pripada. Radi se uglavnom o klubovima prvih hrvatskih liga. Intenzivno razgovaramo s Ministarstvom turizma i sporta te lokalnim klubovima i nešto se treba napraviti, ali preporuke su takve kakve jesu - nema ulazaka u školu onih koji školi ne pripadaju. Virus ne nastaje u školi, on ulazi u nju - kazao je u Dobro jutro, Hrvatska, <strong>Božo Pavičin</strong>, savjetnik ministra obrazovanja.</p><p>Državni tajnik za sport, <strong>Tomislav Družak</strong> rekao je pak da je na dosadašnjim sastancima postignut nekakav dogovor i Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi izdati preporuku, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. </p><p>Rekao je da bi to moglo biti gotovo do kraja tjedna, a primjena bi krenula idući tjedan. Išlo bi se u fazama, a za početak bi se omogućilo bavljenje sportom dvoranskim klubovima koji bez škoskih dvorana ne mogu funkcionirati (odbojka, rukomet, košarka...)</p><p>Fokusirali bi se na one sportaše koji nisu u obrazovnom sustavu (stariji juniori i seniori), a Družak kaže da se trenutno 10.000 sportaša ne može baviti sportom. Ističe da je prioritet zaštita zdravlja i da nikako ne žele da sport bude generator zaraza, pa će i mjere biti izuzetno stroge.</p>