Otvoren je Zagrebački obrtnički sajam: 'Ova zanimanja su vam prošlost, sadašnjost, budućnost'

Veseli me što će ovdje proći tisuće mladih ljudi, istaknuo je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević prilikom otvorenja jubilarnog 10. Zagrebačkog obrtničkog sajma - sajma zanimanja.

Ovaj sajam predstavlja jedinstvenu priliku za učenike osnovnih škola, posebno sedmih i osmih razreda, da se upoznaju s raznolikim obrtničkim zanimanjima i mogućnostima školovanja u srednjim strukovnim školama. Majstori obrtnici i učenici srednjih strukovnih škola s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije prezentirat će svoja zanimanja, omogućujući posjetiteljima da se aktivno uključe u izradu obrtničkih proizvoda i poslova te na interaktivan način steknu uvid u obrtničke struke.

- Drago mi je što možemo pokazati što su to obrtnička zanimanja. Rezultat ovih 10 godina je više upisane djece u strukovne škole. Traži se mjesto za upis u srednje strukovne škole, to nas jako veseli. Sada je na redu na nama obrtnicima da djecu koja su upisana u srednje strukovne škole zadržimo u radnjama. Idemo raditi, hajdemo dalje da nam svima bude bolje u budućnosti - rekao je Dalibor Kratohvil, predsjednik Obrtničke komore Zagreb.

Ulaz na ovaj sajam je besplatan, a Obrtnička komora Zagreba organizira besplatan prijevoz za učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola, osiguravajući im dolazak na sajam i povratak u škole nakon obilaska.

- Obrtnička zanimanja su zanimanja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i sva istraživanja govore da umjetna inteligencija neće zamijeniti veliki broj obrtničkih zanimanja. Upis u strukovnu školu omogućava da će te moći odlučivati što i koliko će te raditi, koliko će vam biti satnica, kada ćete koristiti godišnji. Ako ste vrijedni, vaš uspjeh će biti zagarantiran - dodao je Kratohvil.

Zagreba?ki obrtni?ki sajam - sajam zanimanja | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ove godine, sajam će obilježiti bogat i raznolik program, uključujući prezentacije 24 srednje strukovne škole i njihovih programa, interaktivne radionice, demonstracije suvremenih metoda rada u obrtničkim djelatnostima te mogućnost izravnog razgovora s obrtnicima i ravnateljima škola. Zamjenik zagrebačkog župana Ervin Kolarec rekao je kako će prema njegovim informacijama sajam ove godine posjetiti šest tisuća mladih ljudi.

- Usudim se reći da je Zagrebačka županija žila kucavica obrtništva. Imam najnoviji podatak da u Zagrebačkoj županiji imam 7931 obrtnika. Najveći dio svog proračuna izdvajamo za školstvo, a posebno smo ponosni na naš regionalni centar kompetentnosti. Veliku pozornost posvećujemo gospodarstvu koje puni proračun Zagrebačke županije. Bitno nam je da se djeca upišu u naše srednje škole i obrtnička zanimanja kako bi imali mlade, obrazovane ljude - rekao je.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je kako je 60 posto svih srednjoškolaca upisano u strukovne škole.

- Zagrebački obrtnički sajam je nešto što mi je jako priraslo srcu, jako mi je to bitno i uvijek pitam unaprijed kada će biti kako bi si rezervirao taj datum. Mislim da je to bitna inicijativa gdje učenici osnovnih škola dođu i vide što im se nudi. To je bitno jer Zagreb treba obnoviti, treba izgraditi puno infrastrukture a za to nam trebaju ruke - rekao je Tomašević.