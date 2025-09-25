Obavijesti

Galerija

Komentari 2
GALERIJA

Otvorena obnovljena stara cijev tunela Učka: Evo kako izgleda i tko je sve došao na otvorenje

Obnovljena prva cijev tunela Učka svečano je otvorena u četvrtak, nakon godine dana intenzivnih radova vrijednih 25 milijuna eura. Na obnovi stare cijevi radilo je 150 radnika, a postavljeni su novi sustavi odvodnje i vodoopskrbe, s obzirom na to da se u spiljama oko tunela nalaze podzemni izvori
Rijeka: Premijer Andrej Plenković na svečanom puštanju u rad tunela Učka
Na svečanosti otvaranja sudjelovali su generalni direktor koncesionara Bina Istre Dario Silić, predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar mora prometa i infrastrukture Oleg Butković te istarski i primorsko-goranski župani Boris Miletić i Ivica Lukanović.  | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025